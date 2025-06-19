В сети появилась информация, что компания NVIDIA готовит очередную версию RTX 5090 для Китая с урезанной шиной и объемом памяти

Новые экспортные ограничения правительства США заблокировали поставки графических процессоров GB202-250 в Китай. Как только запрет вступил в силу, списки с картами RTX 5090D были удалены со многих платформ, часто оставляя лишь несколько этих моделей для приобретения в составе готовых систем. В настоящее время GeForce RTX 5090D очень трудно найти в Поднебесной, особенно по цене, близкой к рекомендованной розничной цене.

Похоже, что слухи об еще одной версии RTX 5090 начали проясняться. К RTX 5090D вскоре присоединится новая модель под названием RTX 5090DD. Стоит отметить, что буква «D» в RTX 4090D изначально относилась к году Дракона, но это объяснение больше не имеет смысла. Наименование сбивает с толку, особенно учитывая, что у NVIDIA ещё не закончились буквы для использования.

Согласно инсайдеру MEGAsizeGPU, имеющим большой опыт в обновлениях информации от партнеров по выпуску видеокарт, GeForce RTX 5090DD будет оснащена графическим процессором GB202-240. Этот чип пополнит линейку вариантов GPU GB202 после GB202-250, используемого в RTX 5090D, и GB202-300 в оригинальной RTX 5090.

Инсайдер также сообщает, что карта будет использовать плату PG145 и получит версию SKU 40. Это та же плата, которая используется для RTX 5090 и RTX 5090D. «145» указывает на то, что это референсный дизайн для партнеров, а не модель NVIDIA Founders Edition. Пока неясно, выпустит ли NVIDIA свой собственный дизайн для этой версии графической карты.

Кроме того, другой известный инсайдер Kopite7kimi подтвердил, что карта RTX 5090DD действительно получит 24 ГБ памяти стандарта GDDR7 на 384-битном интерфейсе.

Это ставит вопрос о непоследовательности наименования видеокарт. Так, RTX 5090D была почти идентична RTX 5090 по игровой производительности, но была ограничена в возможностях вывода ИИ, что позволило продавать ее в Китае по ранним правилам экспорта. Однако ходили слухи, что RTX 5090DD будет иметь другие характеристики памяти, Manli упомянула 24 ГБ. Если это окажется правдой, то использование названия RTX 5090 для этой карты будет явно вводить пользователей в заблуждение.