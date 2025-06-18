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AOC выпустила игровой монитор AG275QSW с частотой 320 Гц
Новинка имеет привлекательный внешний вид благодаря белому цвету и RGB-подсветке, реагирующей на звук

Компания AOC выпустила на китайском рынке новый 27-дюймовый игровой монитор AG275QSW в рамках линейки AGON Pro. Монитор имеет белый корпус и ориентирован на профессиональных игроков, обладает высокой частотой обновления и высокой точностью цветопередачи. Монитор уже доступен на JD.com по цене 1999 юаней или примерно 278 долларов США.

AOC AG275QSW использует панель Fast IPS с собственным разрешением 2560×1440 пикселей. Он поддерживает максимальную частоту обновления 320 Гц через интерфейс DisplayPort 1.4, в то время как два порта HDMI 2.0 ограничены частотой обновления всего 144 Гц. Панель может похвастаться временем отклика 1 мс GtG и 0,3 мс MPRT, что способствует минимизации размытости в динамичных игровых сценах.

Производитель оснастил монитор поддержкой Adaptive Sync и собственной технологией уменьшения размытости движения под названием MBRSync. Эти функции работают совместно, чтобы уменьшить разрывы экрана и сохранить четкость изображения во время стремительных киберспортивных игр. Дисплей также сертифицирован VESA DisplayHDR 400, предлагая пиковую яркость 450 кд/м2 в режиме HDR и 350 кд/м2 в SDR.

AOC AG275QSW имеет 100% охват цветового пространства sRGB и 95% гаммы DCI-P3. Каждое устройство тщательно настроено на заводе со средним значением Delta E менее 2 для высокой точности цветопередачи. Это делает монитор подходящим не только для игроков, но и для создателей контента.

AOC добавила в монитор ряд интеллектуальных игровых функций, включая динамическое перекрестие и функцию снайперского зума, которая регулирует прицеливание на экране в зависимости от игровых условий.

Монитор оснащен задней RGB подсветкой, настраиваемой с помощью системы Light FX от AOC, предлагающей 14 световых эффектов, включая режимы реагирования на звук. Эргономичная подставка монитора позволяет регулировать высоту на 130 мм, наклонять его от -5° до 23°, поворачивать на 30° и полностью вращать. Он также поддерживает крепление VESA 100×100 мм, позволяющее монтировать устройство на стену.

Что касается возможностей подключения, то AG275QSW оснащен двумя портами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4, двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, восходящим портом USB-B и разъемом для наушников. Кроме того, монитор поддерживает функцию KVM для переключения между несколькими источниками изображения.

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#мониторы #aoc #игровые мониторы #мониторы aoc #aoc ag275qsw
Источник: gizmochina.com
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