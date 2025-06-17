Новинка станет более доступным золотым аналогом RTX 5090 ROG Astral Dhahab Edition, но точная её цена пока не сообщается

В прошлом месяце портал Videocardz.com эксклюзивно сообщил, что тайваньская компания ASUS вскоре расширит свой ассортимент графических карт еще одной "золотой" видеокартой. Модель Dhahab Edition серии ROG Astral до сих пор была доступна только в версии RTX 5090. Сегодня компания подтвердила, что расширяет линейку моделью RTX 5080, возможно, в попытке сделать ее немного более доступной.

Dhahab Edition, вероятно, является самой дорогой видеокартой во всей серии RTX 50, не только от ASUS, но и среди всех серийно выпускаемых моделей любого производителя. Для этой версии компания ASUS реализовала специальные меры, чтобы продавать карту только на избранных рынках, а именно странах Ближнего Востока.

Версия GeForce RTX 5080 имеет тот же дизайн, что и старшая RTX 5090. Спереди она практически идентична. Однако задняя пластина раскрывает более компактный графический процессор, что является единственным видимым отличием.

Nvidia GeForce RTX 5080 оснащена 10 752 ядрами CUDA и 16 ГБ быстрой памяти стандарта GDDR7. Видеокарта также включает целых пять выходов дисплей, включающих два порта HDMI 2.1 и три разъема DisplayPort 2.1.

Как и оригинальная карта Dhahab Edition, новая модель получила заводской разгон до тактовой частоты 2670 МГц и до 2790 МГц при использовании программного обеспечения ASUS GPU Tweak с включенным режимом разгона.

Хотя цена на видеокарту пока не объявлена, стоит отметить, что Dhahab Edition включает 6,5 грамма настоящего золота 999 пробы, которое в настоящее время стоит около 700 долларов. Таким образом, карта будет как минимум на 1000 долларов дороже стандартной модели, учитывая наличие заводского разгона и её эксклюзивность.