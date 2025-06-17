Сообщается, что видеокарта станет доступна на Тайване с 18 июня

Видеокарта Radeon RX 9070 GRE была выпущена в прошлом месяце, и, как и ожидалось, AMD не сделала никаких официальных заявлений по поводу возможности её выхода на мировом рынке. Было установлено отдельное эмбарго на обзоры и продажи, наложенное на китайские СМИ и розничных продавцов, но для геймеров в других регионах не было никаких анонсов или информации о потенциальном международном выпуске.

Ресурс CoolPC указал новую карту как изначально эксклюзивную для Китая, но вскоре она станет доступна на Тайване во время торгового фестиваля 618 (18 июня). Сообщается, что карта будет продаваться по рекомендованной розничной цене. В настоящее время ожидается, что завтра на Тайване будут выпущены только четыре модели RX 9070 GRE от компании Sapphire, о других партнерах по производству карт пока ничего не известно.

Стоит напомнить, что Radeon RX 7900 GRE, которая была эксклюзивной для Китая более шести месяцев, в конечном итоге была выпущена на глобальном рынке и даже получила снижение цены. Карта служила отличным вариантом для заполнения пробела между моделями Radeon RX 7900 XT и RX 7800 XT, хотя ее производительность иногда была очень близка к ускорителям на базе процессора Navi 32.

Radeon RX 9070 GRE основана на графическом процессоре Navi 31, это означает, что у нее больше ядер, чем у недавно выпущенной RX 9060 XT. Видеокарта также лишена ограничений 128-битной шины памяти, которая может быть узким местом в некоторых игровых сценариях. В отличие от RX 9060 XT, новая RX 9070 GRE доступна только в одной конфигурации с 12 ГБ памяти GDDR6 и 192-битной шиной.