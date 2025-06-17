Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Доступность AMD Radeon RX 9070 GRE выходит за пределы Китая
Сообщается, что видеокарта станет доступна на Тайване с 18 июня

Видеокарта Radeon RX 9070 GRE была выпущена в прошлом месяце, и, как и ожидалось, AMD не сделала никаких официальных заявлений по поводу возможности её выхода на мировом рынке. Было установлено отдельное эмбарго на обзоры и продажи, наложенное на китайские СМИ и розничных продавцов, но для геймеров в других регионах не было никаких анонсов или информации о потенциальном международном выпуске.

Ресурс CoolPC указал новую карту как изначально эксклюзивную для Китая, но вскоре она станет доступна на Тайване во время торгового фестиваля 618 (18 июня). Сообщается, что карта будет продаваться по рекомендованной розничной цене. В настоящее время ожидается, что завтра на Тайване будут выпущены только четыре модели RX 9070 GRE от компании Sapphire, о других партнерах по производству карт пока ничего не известно.

Стоит напомнить, что Radeon RX 7900 GRE, которая была эксклюзивной для Китая более шести месяцев, в конечном итоге была выпущена на глобальном рынке и даже получила снижение цены. Карта служила отличным вариантом для заполнения пробела между моделями Radeon RX 7900 XT и RX 7800 XT, хотя ее производительность иногда была очень близка к ускорителям на базе процессора Navi 32.

Radeon RX 9070 GRE основана на графическом процессоре Navi 31, это означает, что у нее больше ядер, чем у недавно выпущенной RX 9060 XT. Видеокарта также лишена ограничений 128-битной шины памяти, которая может быть узким местом в некоторых игровых сценариях. В отличие от RX 9060 XT, новая RX 9070 GRE доступна только в одной конфигурации с 12 ГБ памяти GDDR6 и 192-битной шиной.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#amd #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rx 9070 gre #radeon rx 9070 gre
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самый крупный танковый завод в мире столкнулся с острой нехваткой кадров
+
Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики вращается почти с максимальной скоростью
+
Индонезия пересмотрела участие в разработке истребителя KF-21 после приобретения KAAN у Турции
+
Стоимость Poco F7 с 12 ГБ ОЗУ и 512-ГБ накопителем составит около 500 евро
+
В ядре Linux 6.17 планируют отказаться от оптимизации под однопоточные процессоры
1
TWZ: Неизвестный огромный стелс-беспилотник зафиксирован на секретной китайской авиабазе
+
Сообщается, что твердотельные накопители PCIe 5.0 останутся на рынке в течение следующих пяти лет
+
В Кемеровской области введена в эксплуатацию самая глубокая в регионе угольная лава
6
Процессоры Intel Nova Lake-S поддерживают память DDR5-8000 и 36 линий PCIe 5.0
+
Один из крупнейших в Челябинской области производителей ферросплавов получил шанс на вторую жизнь
+
Новый объект за Нептуном может изменить модель Солнечной системы
1
Доступен новый мод The Last Wish для игры The Witcher 3
1
Ученые приблизились к разгадке исчезновения среднемассивных черных дыр
+
Представлен самый маленький в мире флеш-накопитель Twopan Nano для смартфонов
2
«За рулём»: У джипа Tank 300 за 4,5 млн рублей лобовое стекло является "расходником"
3
Subaru Forester снова в продаже в России по цене от ₽2,8 млн
2
Автопилот Tesla провалил испытания с включённым режимом Full Self-Driving
1
"ВХ": В первые часы Израиль поразил много ложных целей в Иране
6
Xiaomi 16 Pro Max может получить задний дополнительный экран
1
Ведьмак 4 разрабатывают с упором на консоли, 60 FPS на Xbox Series S под вопросом
+

Популярные статьи

70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
3
О пиратстве - взгляд с другой стороны
28
Итоги гоночного уик-энда 14-15 июня
+
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
6
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
8
Вспоминаем универсальные кулеры для видеокарт — популярные в прошлом и почти исчезнувшие сегодня
46
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
87
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
24
Игры на дисках — главная реликвия былого величия Xbox 360
+
Обзор ноутбука Ninkear A15 Pro 2025
1

Сейчас обсуждают

mozghru
19:38
Серия про белоруса и так не отличалась качеством,но были идеи..балерина=зашквар,ибо уже понятно что будет.. Про Дракона?Ну тупо слизали всё с оригинала,вплоть до сцен.Что могло там пойти не так? Люди ...
Обзор фильмов «Балерина» и «Как приручить дракона» - два билета, два мира, один довольный зритель
Дато Нижегородский
19:33
Ясно, видимо пациент уже неизлечим. Будем прощаться.
Российские законодатели расширяют санкции параллельному импорту
mozghru
19:31
Как в Скайрим играть на лицензии? Только пиратка-только +300 модов..)
О пиратстве - взгляд с другой стороны
Дато Нижегородский
19:30
Хорошо у боярышника пука взлетела, видно с орбиты Луны 🔥😏
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
mozghru
19:27
Игру -"Переодень Еву "поставили в Китае 35уе,и рекордные продажи..А шидевры остального от Сони в Стиме пробивали -дно..Цусима только неплохо продалась,ну Хелдаверс мультиплеерный.От Сони ничего..Може...
Глава Gearbox считает, что для любителей игр разница в стоимости в $10 незначительна
Дато Нижегородский
19:15
И какая тут польза для " читателей" ? В данной статье.🤔 Тут у читателей есть танкер который плавает по азомскому проливу? 🤣 . Прекращай уже нести Это говно на оверклокерс. Мог же раньше интересные...
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
VRoman
18:45
Мониторы с двойным разрешением точно нужны: и поработать, и поиграть.
BOE представила 31,5-дюймовый 8K монитор с частотой обновления 120 Гц
VRoman
18:42
Можно ли будет рассчитывать на снижение цен при снижении стоимости рабочей силы?
В следующем месяце Intel сократит до 20% сотрудников, занятых в производстве процессоров
Максим Владимирович
18:29
Споры, конечно, не без причины =))) и еще у всех сообщения заминусованы... ну школьник то собрать может, в теории =) я вообще 12 лет на ноутбуках сидел, пока не стал дома работать ( и то только спустя...
Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
Freeman666
18:27
Привет, смог решить проблему? А то я тоже с этим столкнулся
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем