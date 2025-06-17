Платформа Intel Nova Lake-S устранит один из самых досадных упущений текущей платформы - малое количество линий PCIe 5.0

Инсайдер под ником Jaykihn за последние пару дней стал главным поставщиком новостей о грядущих процессорах Intel. Он раскрыл несколько подробностей о настольной платформе Intel следующего поколения под кодовым названием Nova Lake-S. Для этой архитектуры потребуется новый сокет LGA-1954, согласно намекам утекших в сеть грузовых манифестов. Недостатком является то, что это будет означать необходимость покупки новых материнских плат. Однако есть и хорошие новости: новый разъем, скорее всего, сохранит совместимость с кулерами для платформы LGA-1700 и продолжит поддерживать память DDR5, что должно сделать переход менее затратным. Вчера также стало известно, что эта новая платформа будет поддерживать память со скоростью работы до 8000 МТ/с из коробки.

Хотя в настоящее время нет подробностей о производительности, стало известно, что флагманские настольные процессоры будут отличаться значительным увеличением количества ядер. Флагманский процессор вместо 8 производительных ядер и 16 эффективных ядер новая платформа, как ожидается, будет предлагать до 16 P-ядер, 32 E-ядер и 4 LP-ядер. Это увеличит общее количество ядер до 52, что более чем в два раза превышает 24 ядра у топовой модели серии Arrow Lake.

Еще одним важным улучшением новой платформы является поддержка PCIe Gen5. Текущая платформа давно нуждалась в таком обновлении. Хотя в серии Intel 600 для Alder Lake появилась поддержка Gen5, она была ограничена всего 16 полосами, что вынуждало пользователей выбирать между пропускной способностью GPU и SSD. Arrow Lake улучшила это, принеся 4 полосы Gen5 для одного SSD.

Серия Nova Lake пойдет ещё дальше и расширит полосы PCIe Gen5 с 20 (на Arrow Lake) до 32. Только процессор будет предлагать 24 полосы, что позволит использовать графические карты с интерфейсом Gen5 x16 и два SSD. Кроме того, чипсет предоставит пользователям еще 8 полос, поддерживая до двух дополнительных SSD. Для пользователей, не готовых платить дополнительно за SSD на базе Gen5, по-прежнему будут доступны 16 полос Gen4.

Информация, которой поделился Jaykihn, подтверждает, что настольные процессоры Nova Lake-S будут поддерживать один GPU и два твердотельных накопителя Gen5 или два GPU на Gen5 по 8 полос каждый вместе с двумя твердотельными накопителями.