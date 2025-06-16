Очередная утечка о платформе Intel Nova Lake-S появилась в сети, теперь с информацией о поддержке оперативной памяти

Похоже, что Intel уже поделилась с партнерами новыми подробностями о своей настольной платформе следующего поколения. Об этом свидетельствует возросшая активность со стороны инсайдеров и увеличения количества утечек информации об оборудовании. По словам информатора под ником Jaykihn, имеющего богатый опыт в предоставлении данных об обновлениях Intel, серия Nova Lake-S процессоров следующего поколения будет поддерживать еще более быструю память из коробки.

В то время как текущая серия, известная как Arrow Lake-S, поддерживает память DDR5 от 6400 до 9200 МТ/с при разгоне, грядущая серия настольных ПК будет предлагать скорости 8000 МТ/с по умолчанию. Это касается 1 DIMM на канал (1DPC) и одноранговой памяти.

Стоит отметить, что для процессоров Nova Lake-S, как ожидается, потребуется новый сокет и, как следствие, новые материнские платы. Неясно, обусловлена ли улучшенная поддержка памяти лучшими контроллерами памяти на процессоре или улучшениями, предоставляемыми самими материнскими платами.

Инсайдер также сообщил, что серия Nova Lake-S, как ожидается, будет поддерживать 32 линии PCIe 5.0. Вся платформа (ЦП и чипсет) будет поддерживать 48 полноценных полос, что соответствует текущему поколению. Nova Lake-S также получит поддержку 16 полос интерфейса PCIe 4.0.

Процессоры Intel серии Nova Lake-S, которые, скорее всего, дебютируют под маркетинговым названием Core Ultra 300, как ожидается, будут выпущены не ранее следующего года, а процессоры серии Arrow Lake-S Refresh, как сообщается, входят в серию Core Ultra 200. До сих пор не было никаких утечек с изображениями нового корпуса ЦП или сокета, а также никаких тестов инженерных образцов в синтетике, которые обычно появляются за несколько месяцев до запуска.