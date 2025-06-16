Продавец утверждает о её работоспособности, но драйверы необходимо настраивать в ручном режиме

Слухи о видеокарте RTX 3080 Ti с увеличенным объемом памяти начали циркулировать в сети в конце 2020 года. Графическая карта была замечена и даже произведена такими партнерами по производству, как MSI и Gigabyte. В период с 2021 по 2023 год было обнаружено несколько кастомных вариантов с 20 ГБ видеопамяти.

NVIDIA никогда не подтверждала, что работает над такой картой. Но теперь у есть подтверждение, что NVIDIA также разработала модель RTX 3080 Ti Founders Edition с 20 ГБ памяти. Образец такой карты недавно был выставлен на eBay.

Продавец разместил инженерный прототип по цене более 1999 долларов. Карта чрезвычайно редкая, это первый случай, когда модель Founders Edition на 20 ГБ появилась в открытой продаже. Для коллекционеров она может представлять большую ценность, хотя установленную цену трудно оправдать.

Согласно данным с eBay, карта полностью функциональна, за исключением одного важного ограничения - отсутствия официальной поддержки драйверов. Поскольку ускоритель использует другой идентификатор устройства, чем розничная модель на 12 ГБ, драйверы NVIDIA ее не распознают. Единственный способ заставить его работать — это настроить драйверы с помощью сторонних инструментов, таких как NVIDIA-patcher, которые необходимо обновлять вручную для каждого выпуска драйвера.