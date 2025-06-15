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goldas
Утечки полностью раскрыли внешность Poco F7
Смартфон выйдет в трёх вариантах, включая специальную версию с имитацией прозрачной задней панели

 Внешность грядущего Poco F7 полностью раскрыта после того, как появились высококачественные рендеры черного варианта смартфона. Свежая утечка от информатора Судханшу Амбхоре дает полное представление о предстоящем устройстве, включая подробные изображения белого и серебристого специального варианта.

 Черно-белый вариант имеет минималистичный вид с глянцевыми поверхностями, вертикально расположенными двумя камерами и названием бренда. В нем нет каких-либо интересных текстур или цветовых акцентов. Только полированная задняя часть с модулем камеры в верхнем левом углу и логотипом Poco в нижнем.

 У модели специального выпуска дизайн задней части разделен по диагонали с двухцветным сегментированием. Верхняя часть включает в себя имитацию вентиляционных отверстий, узоры в виде схем и даже логотип бренда Snapdragon. Нижняя половина также отличается от стандартной модели имеет матовую раскраску, а надпись названия бренда Poco располагается справа и под наклоном.

  Характеристики Poco F7

 Сердцем грядущего Poco F7 является однокристальная система Snapdragon 8s Gen 4 от Qualcomm, компанию которой составляет оперативная память стандарта LPDDR5X и хранилище UFS 4.1. Дисплей представляет собой 6,83-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 2772×1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 кд/м2. Телефон также поддерживает ШИМ-регулировку яркости на частоте 3840 Гц и имеет частоту дискретизации касания 480 Гц.

 В дисплей устройства также встроена 20-мегапиксельная фронтальная камера. Сзади телефона находится 50-мегапиксельный объектив с датчиком Sony IMX882 с OIS и светосилой f/1.5, а также сверхширокоугольная камера разрешением 8 МП.

 Что касается автономности смартфона, то, как сообщается, глобальная версия получит аккумулятор емкостью 6500 мАч, в то время как индийский и китайский варианты будут поставляться с более крупным аккумулятором емкостью 7550 мАч. Однако оба варианта поддерживают одинаковую проводную зарядку мощностью 90 Вт.

 Другие особенности новинки включают в себя защиту от воды и пыли по стандарту IP68, беспроводную связь Wi-Fi 7, оптический сканер отпечатков пальцев на дисплее. Работать телефон будет на оболочке HyperOS 2 на базе ОС Android 15 из коробки. Poco F7 имеет стеклянную заднюю панель, алюминиевую раму и массу чуть более 215 грамм, в зависимости от емкости батареи.

 На данный момент нет точной информации об официальной дате запуска и цене, но с учетом утечек анонс, скорее всего, состоится в самое ближайшее время.

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Источник: gizmochina.com
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