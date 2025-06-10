Теперь моддеры могут самостоятельно увеличить объем памяти на видеокартах RTX 50 простой перепайкой чипов

Не является секретом, что компания NVIDIA планирует расширить использование памяти GDDR7 с емкостью 3 ГБ для большего количества видеокарт. В настоящее время в игровой серии только графический ускоритель RTX 5090 для ноутбуков оснащен этим типом памяти, что обеспечивает общую емкость 24 ГБ с 256-битной шиной памяти. Ходят слухи, что следующей в очереди на это обновление будет модель RTX 5080. Также говорят, что предполагаемая версия SUPER будет иметь ту же конфигурацию памяти.

Другие слухи предполагают, что RTX 5070 также получит обновление до модели SUPER, которое увеличит память с 12 ГБ до 18 ГБ. Самый последний слух утверждает то, что RTX 5060 также может получить версию на 12 ГБ, особенно после неутешительного отклика на версию с 8 ГБ памяти. Стоит иметь в виду, что NVIDIA часто меняет свои планы, поэтому приведенная информация является очень ранней, но исходит от партнеров, которые имеют доступ к планам NVIDIA.

В Китае новая память Samsung K4VCF325ZC-SC28 24 Гб уже в продаже. Потенциальным клиентам, по-видимому, нужно купить не менее пяти модулей, чтобы получить бесплатную доставку, а каждый модуль стоит около 10 долларов США.

Интересная деталь заключается в том, что NVIDIA уже упоминала эту память в официальном видео. Компания обсудила, как она разработала новую модель, и одна из последних вещей, которые они показали, являлась 3D-модель печатной платы RTX 5090 Founders Edition. Судя по всему, память, используемая для этой карты та же самая K4VCF322ZC, емкость которой составляет 3 ГБ.

Также стоит напомнить, что NVIDIA уже выпустила свою профессиональную видеокарту RTX PRO 6000 Blackwell, которая имеет двустороннее расположение модулей памяти емкостью по 3 ГБ. Так что эта идея уже не только рассмотрена для настольных компьютеров, но даже выпущена на рынок.

Поскольку модули объемом 3 ГБ уже поступили в продажу, это лишь вопрос времени, когда моддеры поймут, как обновить память до более высокой емкости на существующих картах. Технически, если NVIDIA не внесет физические изменения, чтобы предотвратить такие обновления, любую карту серии RTX 50 можно будет обновить. То же самое было возможно почти на всех предыдущих моделях RTX. На этот раз все еще проще, поскольку большинство карт RTX 50 имеют одинаковые спецификации модулей.