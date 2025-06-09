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The Elder Scrolls 6 может появиться на Xbox Showcase 2025
Мероприятие стартует сегодня, и поклонники рассчитывают получить новую информацию об игре

 Прошло уже семь лет с тех пор, как Bethesda представила публике The Elder Scrolls 6, и с тех пор никаких обновлений на эту тему в сети не появлялось. Однако эта долгожданная новая игра серии вполне может преподнести сюрприз на мероприятии Xbox Showcase 2025.

 Действительно, конференции этой недели, такие как Summer Game Fest, не оправдали ожиданий геймеров. И хотя были анонсированы такие проекты, как Resident Evil 9 (Requiem) и Atomic Heart 2, никаких крупных сюрпризов не произошло. Поэтому геймеры будут с нетерпением ждать Xbox Showcase 2025, и The Elder Scrolls 6 вполне может там появиться.

 И это может показаться удивительным. Особенно если учесть, что игра еще некоторое время не будет доступна на ПК и консолях, и что команды Bethesda все еще работают со Starfield, чтобы выпустить новые DLC, а также портировать игру на консоль PS5.

 Однако, по словам источников Джеза Кордена, команды студии могут быть удивлены на Xbox Showcase 2025. Фактически, он начал получать слухи о The Elder Scrolls 6, сказав: «У меня сложилось впечатление, что все больше и больше людей в Microsoft знают об этом, это заставляет меня думать, что трейлер делается внутри компании».

 Другими словами, Bethesda может представить первый официальный трейлер для новой игры, которую так ждут поклонники этой вселенной, на предстоящей конференции. Но стоит отметить, что это вряд ли произойдет, поэтому придется подождать до конца года, чтобы впервые взглянуть на игру.

 Кроме того, согласно основным слухам, циркулирующим в Интернете о The Elder Scrolls, история будет происходить в Хаммерфелле, регионе, легко узнаваемом по его горам и засушливым пустыням. Конечно, ко всему этому следует относиться с определенной осторожностью, поскольку официально ничего пока не было раскрыто, и поклонникам придется подождать, что скажет Bethesda по этому поводу, возможно, сегодня вечером на Xbox Showcase 2025.

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#microsoft #игры #bethesda #the elder scrolls #the elder scrolls 6 #xbox showcase 2025
Источник: notebookcheck.net
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