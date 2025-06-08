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EMTEK выпустила видеокарту GeForce RTX 5060 Ti MIRACLE для Южной Кореи
К сожалению, видеокарты данного бренда продаются только в Южной Корее

 Компания Emtek представила свою новую серию MIRACLE на основе модели Nvidia GeForce RTX 5060 Ti. Тем, кто не знаком с брендом, необходимо сказать, что он предлагает видеокарты только на южнокорейском рынке. Раньше компания предлагала более широкий спектр кастомных вариантов графических карт, но сейчас, похоже, сосредоточилась на картах MIRACLE.

 Модель RTX 5060 Ti MIRACLE имеет систему охлаждения с тремя вентиляторами, занимающую в системном блоке 2 слота. Она использует полностью индивидуальный дизайн, который сегодня не встречается у других брендов. Печатная плата очень короткая, даже не в половину длины карты. Под вентиляторами находится большой двухсекционный радиатор с одним почти полностью открытым массивом ребер, хотя отверстия в задней пластине можно было бы сделать больше для улучшения воздушного потока.

 Карта RTX 5060 Ti предлагает 3840 ядер CUDA и поставляется с 8 ГБ или 16 ГБ памяти стандарта GDDR7, обеспечивая пропускную способность 448 ГБ/с. EMTEK не стала прибегать к заводскому разгону, поэтому карты работают на официальных тактовых частотах до 2572 МГц в режиме ускорения и имеет мощность 180 Вт TDP. Модель MIRACLE оснащена одним 8-контактным разъемом питания и использует полноразмерный слот PCIe 5.0, хотя из-за ограничения графического процессора GB206 подключено электрически только 8 линий.

 Как уже упоминалось, карты серии EMTEK RTX 50 продаются исключительно в Южной Корее. Серия MIRACLE остается единственным пользовательским вариантом, предлагаемым этим брендом, но интересно, что пользователи также могут найти модели PALIT или Sapphire на официальном сайте компании, что предполагает возможность какой-то формы сотрудничества между тремя брендами.

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Источник: videocardz.com
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