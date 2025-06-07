Предполагается, что компания будет назвать версию своего ПО в зависимости от года релиза

Xiaomi, возможно, готовится пересмотреть стратегию наименования своего программного обеспечения, если верить сообщению портала XiaomiTime. Сообщается, что компания планирует изменить очередность номеров версий и перейти сразу с HyperOS 3 на HyperOS 26 для своего следующего поколения ПО. Новая версия будет основана на ОС Android 16.

Если это действительно так, то изменение схемы наименования, как и следовало ожидать, будет аналогичным Apple шагом. Ходят слухи, что калифорнийский технологический гигант назовет свою следующую итерацию iOS 26 вместо iOS 19. И этот ребрендинг затронет все основные платформы Apple, включая macOS и watchOS.

Хотя Xiaomi официально не подтвердила это изменение, в сообщении утверждается, что компания стремится ввести схему наименования, привязанную к календарному году, что, вероятно, позволит избежать путаницы и обеспечит большую ясность относительно сроков выпуска.

Однако для подтверждения этого утверждения недостаточно доказательств. По данным XiaomiTime, изменение названия является частью более масштабной стратегии по приведению программного обеспечения Xiaomi в соответствие со стратегиями ведущих брендов на рынке.

Цель, по-видимому, состоит в том, чтобы предложить более унифицированную и простую для понимания систему наименований, которая поможет пользователям быстро определить последнюю версию.

На данный момент HyperOS 3 должна стать следующей сборкой, и любые изменения в номере версии, скорее всего, появятся ближе к выпуску Android 16. До тех пор эту новость необходимо воспринимать с недоверием.