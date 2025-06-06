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goldas
Клиент Amazon получил в коробке вместо RTX 5090 пакет риса и макароны
В сети рассказали очередной случай подмены видеокарт в одном из крупнейших в мире магазинов

 Один из пользователей Reddit, заказавший RTX 5090 в нидерландском филиале крупнейшего в мире ритейлера Amazon, обнаружил в коробке пакет риса, пакет макарон и старую видеокарту.

 Ok-Atmosphere7655 написал, что он потратил много времени на то, чтобы отложить деньги на карту Aorus Master RTX 5090. Пользователь признает, что для многих эта карта слишком дорогая, но он хотел максимально использовать возможности своего дорогостоящего 57-дюймового монитора Samsung Odyssey Neo G9 с разрешением 7680 x 2160 и частотой обновления 240 Гц.

 Ok-Atmosphere7655 выбрал Amazon NL для покупки, так как это был самый дешевый вариант в Нидерландах по цене 2950 евро (3368 долларов США). Но после ожидания на неделю дольше, чем предполагалось, коробка прибыла к нему поврежденной и незапечатанной, наполненной выше указанными продуктами питания.

 В коробке также была старая, повидавшая многое на своем веку видеокарта, которую покупатель не смог идентифицировать. Судя по фотографии, она, по-видимому, относится к бренду Galax KFA2 из серии EX/EXOC Pascal, так что это, скорее всего, GTX 1080 или GTX 1080 Ti.

 Хотя уже приходилось видеть подобные случаи, в этой ситуации есть некоторые вызывающие удивление элементы. Самое главное — это то, что коробка RTX 5090 была повреждена и не запечатана, на ней не было наклеек, хотя, предположительно, она находилась ещё в одной картонной коробке при доставке.

 Покупатель также подтверждает, что Amazon указал эту карту как новую, и она была продана самим розничным магазином, а не сторонним продавцом. Отслеживание доставки показало, что посылка была отправлена в Нидерланды из Испании, поэтому это заняло так много времени.

 Amazon, по-видимому, ждала несколько дней после того, как Ok-Atmosphere7655 связался с ней. Компания запросила фотографии для доказательства и возврат посылки для проверки. Пользователь Reddit пишет, что он вернул ее с плохим предчувствием, что в Amazon не воспримут это всерьез.

 Подобные инциденты не ограничиваются только интернет-магазинами. На прошлой неделе появились новости о продаже RTX 5090 в Micro Center в запечатанных коробках, в которых были только рюкзаки. Обнаружено, что содержимое 32 коробок было заменено на заводе Zotac в Китае.

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#amazon #rtx 5090 #обман #обман покупателей #обман продавцов #подмена видеокарт
Источник: techspot.com
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