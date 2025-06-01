Более доступный процессор серии Strix Halo показал отличную производительность со стороны ЦП, но тесты GPU пока остаются загадкой

Похоже, что компания AMD планирует наконец-то вывести на рынок более доступную версию своих гибридных процессоров серии Ryzen AI Max, которые доказали свою способность обеспечивать впечатляющую производительность и высокие игровые возможности. Первый набор тестов нового APU Strix Halo, получившего название AMD Ryzen AI Max 385, появился на платформе Geekbench, и новый APU демонстрирует великолепные показатели производительности. Изначально AMD заявляла, что линейка Strix Halo будет доступна в период между первым и вторым кварталами текущего года.

Одним из основных отличий между Ryzen AI Max 395 и Ryzen AI Max 385 является встроенная графика, которая понижен с модели Radeon 8060S до Radeon 8050S. Когда AMD запустила линейку Strix Halo, она показала, что AI Max Pro 385 будет иметь восьмиядерный CPU в паре с 32 графическими ядрами вместо 16-ядерного CPU и 40-ядерной графики. Хотя в сети пока нет результатов тестов GPU для модели Radeon 8050S, результаты CPU, показанные процессором, сами по себе впечатляют: 2489 баллов в одноядерном тесте и 14136 баллов в многоядерном. Ноутбуком, на котором тестировался новый процессор Ryzen, был HP ZBook Ultra G1a с 32 ГБ оперативной памяти. Результаты показывают, что Ryzen AI Max 385 лишь немного отстает от AI Max+ 395 в определенных конфигурациях, но в аналогичном ноутбуке HP ZBook Ultra G1a Ryzen AI Max+ 395 опережает Ryzen AI Max 385 на целых 45%. Неясно, сколько будут стоить устройства с новым APU Ryzen AI Max Pro 385, но они почти наверняка будут дешевле, чем нынешнее поколение ноутбуков Ryzen AI Max+, которые обычно стоят намного больше 2000 долларов.