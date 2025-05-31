Компания Google в честь 10-й годовщины Google Photos готовит масштабное обновление сервиса с использованием искусственного интеллекта

Google Photos исполнилось 10 лет, и статистика работы сервиса весьма впечатляющи. Сейчас приложение насчитывает 1,5 миллиарда пользователей, которые хранят более 9 триллионов фотографий и видео.

Каждый месяц люди выполняют 370 миллионов поисковых запросов, делятся 440 миллионами воспоминаний и редактируют 210 миллионов фотографий на платформе. Google отметила годовщину, добавив новые функции и поделилась 10 советами, которые помогут пользователям.

Новый редактор ИИ: Google переработала редактор фотографий, чтобы объединить предложения ИИ и ручные инструменты в одном месте. Функции Reimagine и Auto frame с телефонов Pixel 9 появятся на большем количестве устройств Android в следующем месяце. Пользователи iPhone получат их в конце этого года.

Обмен альбомами с помощью QR-кода: теперь пользователи могут создать QR-код, чтобы мгновенно делиться фотоальбомами. Люди просто сканируют код, чтобы увидеть фотографии или добавить свои собственные, что является идеальным для мероприятий и встреч.

Вкладка «Места» для фотографий из путешествий: в разделе «Коллекции» появился новый раздел «Места», который показывает фотографии на карте. Это позволяет легко просматривать поездки и видеть, где пользователи делали фотографии.

Лучший поиск: Теперь можно находить фотографии, используя естественные фразы, такие как «я в блестящем синем платье» или «Алиса на пляже». Это работает, если пользователь отметил лица в разделе «Люди и домашние животные».

Автоматически созданные воспоминания: Google Photos автоматически создает ежемесячные и ежегодные коллекции фотографий. Ими легко делиться, и они помогут оживить старые воспоминания без каких-либо усилий.

Видео с лучшими моментами: Пользователь может создавать короткие видеомонтажи, нажав кнопку «+» и выбрав «Видео с лучшими моментами». Можно выбрать людей, домашних животных или места, и Google Photos создаст видео.

Автоматически обновляемые общие альбомы: общие альбомы теперь могут обновляться, когда пользователь добавляет новые фотографии определенных людей или домашних животных.

Элементы управления сеткой: новые параметры сетки позволяют очищать ленту фотографий, скрывая мемы, GIF-файлы и группируя похожие фотографии.

Настройки памяти: теперь можно скрыть определенных людей, домашних животных или даты из своих воспоминаний. Также можно переключаться между временными и тематическими форматами памяти.

Освобождение памяти телефона: пользователь может нажать на изображение своего профиля и выбрать «Освободить место», чтобы удалить фотографии, уже сохраненные в облаке, что освободит больше места на телефоне.

Мгновенный обмен альбомами с помощью QR-кодов уже запущен, обновленный редактор фотографий будет представлен на Android в июне 2025 года, а обновление для iOS запланировано на конец текущего года.