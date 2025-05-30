Процессоры серии Ryzen 9000G не были представлены на мероприятии Computex, что для многих стало неожиданностью. AMD уже поделилась некоторыми подробностями о своей линейке Strix Point Refresh, известной как Gorgon Point, но эта информация не была представлена во время основной пресс-конференции. Вместо этого она была предоставлена небольшой группе СМИ и партнеров в Китае.
Известно, что AMD работает над линейкой Strix Point Refresh, но неясно, ляжет ли она в основу процессоров Ryzen 9000G. Серия «G» относится к гибридным процессорам (APU), оснащенным интегрированной графикой, способной показывать хорошую производительность в играх. Хотя большинство современных процессоров Ryzen уже включают встроенную графику, её возможностей достаточно только для базового вывода изображения, аналогично тому, что Intel предлагает в своих высокопроизводительных процессорах для настольных ПК и ноутбуков.
Настоящие гибридные процессоры на архитектуре Zen 5 еще не выпущены для платформы AM5. На данный момент единственным предложением AMD в этом сегменте является серия Ryzen 8000G, которая использует кристаллы Hawk Point, построенные на архитектуре Zen 4 и графике RDNA3. Между тем, компания AMD выпустила свои чипы Strix Point на базе Zen 5/RDNA 3.5 APU почти год назад.
Компания Gigabyte, похоже, знает о предстоящем запуске серии Ryzen 9000G, поскольку только что обновила свой веб-сайт и упомянула новую серию:
Серия "G", похоже, напрямую заменяет оригинальную серию Ryzen 9000, это говорит о том, что поддержка памяти может быть одинаковой у Ryzen 9000 и APU, или Gigabyte, возможно, преждевременно опубликовала информацию, в которой отсутствуют подтвержденные технические характеристики.
В настоящее время нет никаких достоверных слухов или утечек, указывающих на скорый запуск процессоров Ryzen 9000G, поэтому остается только гадать, на что именно намекает сайт Gigabyte.