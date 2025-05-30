Утечка от компании Gigabyte упоминает на своем сайте процессоры Ryzen 9000G для сокета AM5.

Процессоры серии Ryzen 9000G не были представлены на мероприятии Computex, что для многих стало неожиданностью. AMD уже поделилась некоторыми подробностями о своей линейке Strix Point Refresh, известной как Gorgon Point, но эта информация не была представлена во время основной пресс-конференции. Вместо этого она была предоставлена небольшой группе СМИ и партнеров в Китае.

Известно, что AMD работает над линейкой Strix Point Refresh, но неясно, ляжет ли она в основу процессоров Ryzen 9000G. Серия «G» относится к гибридным процессорам (APU), оснащенным интегрированной графикой, способной показывать хорошую производительность в играх. Хотя большинство современных процессоров Ryzen уже включают встроенную графику, её возможностей достаточно только для базового вывода изображения, аналогично тому, что Intel предлагает в своих высокопроизводительных процессорах для настольных ПК и ноутбуков.

Настоящие гибридные процессоры на архитектуре Zen 5 еще не выпущены для платформы AM5. На данный момент единственным предложением AMD в этом сегменте является серия Ryzen 8000G, которая использует кристаллы Hawk Point, построенные на архитектуре Zen 4 и графике RDNA3. Между тем, компания AMD выпустила свои чипы Strix Point на базе Zen 5/RDNA 3.5 APU почти год назад.

Компания Gigabyte, похоже, знает о предстоящем запуске серии Ryzen 9000G, поскольку только что обновила свой веб-сайт и упомянула новую серию:

Серия "G", похоже, напрямую заменяет оригинальную серию Ryzen 9000, это говорит о том, что поддержка памяти может быть одинаковой у Ryzen 9000 и APU, или Gigabyte, возможно, преждевременно опубликовала информацию, в которой отсутствуют подтвержденные технические характеристики.

В настоящее время нет никаких достоверных слухов или утечек, указывающих на скорый запуск процессоров Ryzen 9000G, поэтому остается только гадать, на что именно намекает сайт Gigabyte.