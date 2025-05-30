Он имеет полностью металлическую систему охлаждения и расположенную по центру печатную плату

Среди потока многочисленных анонсов на мероприятии Computex 2025 была замечена необычная видеокарта под названием RTX 5090 Tornado. Это не конечный розничный продукт, а концептуальное устройство, которое может и не стать розничным продуктом.

Карта Tornado выделяется среди других кастомных моделей производителей на рынке. Она использует тот же подход к системе охлаждения, что и Founders Edition, известный как дизайн «Double Flow Through». Это означает, что карта включает два вентилятора, проталкивающих воздух через радиатор без каких-либо препятствий на своём пути, поскольку сама плата расположена между вентиляторами.

Однако, в отличие от графической карты NVIDIA, эта модель имеет полностью металлическую конструкцию, и даже область вокруг вентиляторов используется в качестве радиатора. Карта также кажется немного шире, хотя это может быть связано с тем, что вентиляторы в модели от Palit на самом деле меньше. И карты NVIDIA Founders Edition, и модель Tornado имеют длину 30 см и используют двухслотовую конструкцию.

Карта Palit Tornado явно использует ту же печатную плату, что и Founders Edition, это также означает, что интерфейс PCle и порты вывода изображения на дисплей подключены к плате через провода или разъемы. Разъем питания также расположен под углом, как и в собственном дизайне NVIDIA.

Карта была представлена на мероприятии и подписана генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом.