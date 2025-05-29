Вполне вероятно, что для нового сокета подойдет даже системы охлаждения для платформы LGA1700

Появившиеся недавно в сети документы грузоперевозчиков показывают, что следующее поколение разъема Intel для настольных процессоров, известное как Socket LGA1954 для процессоров Nova Lake-S, будет иметь те же размеры, что и текущие и предыдущие сокеты.

Современный Intel LGA1851 изначально предназначался для поддержки процессоров Meteor Lake-S и Arrow Lake-S. Однако Intel отменила планы по выпуску потребительской настольной версии линейки Meteor Lake. Хотя этот же разъем ограниченно использовался для некоторых встраиваемых вариантов, его общий срок службы должен быть относительно коротким.

Размер сокета LGA1954 составляет 45x37,5 мм, что соответствует размерам LGA1851 и LGA1700, что позволяет предположить сохранение совместимости с системами охлаждения предыдущего поколения.

Однако совпадение размеров сокета не гарантирует полной совместимости с системами охлаждения. Современные настольные процессоры Intel больше не являются монолитными, это означает, что тепловые точки могут смещаться. Это может потребовать нового монтажного оборудования для обеспечения оптимального выравнивания кулера. Например, компания Noctua недавно выпустила смещенные монтажные планки для сокета LGA-1851, которые, как сообщается, позволили снизить температуру процессоров на 3°C в собственных тестах производителя.



