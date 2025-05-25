Это твердотельный накопитель и пока находится в стадии тестового устройства.

SSD-накопители с интерфейсом PCIe 5.0 быстрые, но они уже не являются какой-то диковинкой и немного утратили свой «вау»-эффект. Но в этом году Micron решила встряхнуть ситуацию, показав, что будет дальше, выпустив прототип SSD на базе PCIe 6.0. Потенциал нового интерфейса позволяет достичь скоростей последовательного чтения и записи в 30,25 ГБ/с, что вдвое больше пропускной способности самых быстрых потребительских SSD на сегодняшний день.

Все это звучит очень увлекательно, но в ближайшее время вставить его в свою игровую систему не получится. Твердотельный накопитель Micron 9650 Pro все еще находится на стадии испытательной модели. Накопитель был замечен представителями интернет-издания Tom's Hardware на мероприятии Computex 2025, помещенным в массивный металлический корпус и непохожим на привычный форм-фактор M.2. Накопитель, похоже, был подключен к карте расширения с интерфейсом PCIe 6.0, удерживаемой чем-то вроде липкой ленты.

Проблема в том, что ни один процессор пока официально не поддерживает интерфейс PCIe 6.0, а сертификация PCI-SIG для устройств следующего поколения ожидается не раньше конца 2025 года.

То, что было продемонстрировано на Computex, в настоящее время находится на стадии EVT3 (Engineering Validation Test 3), то есть устройство уже прошло два этапа настройки оборудования и теперь используется для тонкой настройки производительности и совместимости. Ему еще нужно пройти этапы Design Validation Testing (DVT) и Production Validation Testing (PVT), прежде чем что-то близкое к коммерческому устройству станет реальностью.

Эта демонстрация уже не первая. Ранее Micron и Astera Labs на мероприятии DesignCon показали реальную производительность интерфейса PCIe 6.0, достигающую 27 ГБ/с.