Источники сообщают, что Intel все еще планирует выпуск Arc B770

До мероприятия Computex 2025 предполагалось, что Intel может анонсировать более продвинутый графический ускоритель на архитектуре Battlemage — Arc B770 или Arc B780.

Однако, к сожалению, никаких новых графических процессоров Battlemage для геймеров на Computex 2025 представлено так и не было, вместо этого Intel анонсировала новые профессиональные карты серии Arc Pro.

Хотя запуск Arc B770 на Computex явно не состоялся, некоторые СМИ подтвердили, что карта все еще находится в разработке. По словам портала Tweakers, который общался с несколькими источниками, близкими к Intel, во время Computex, видеокарта Arc B770 реальна и, как ожидается, будет анонсирована в четвертом квартале. Таким образом, если информация подтвердится, то Arc B770 появится почти через год после Arc B580.

«Intel работает над видеокартой Arc B770 на основе архитектуры Battlemage. Tweakers удалось подтвердить это с помощью нескольких источников во время Computex. Источники, близкие к Intel, подтверждают существование видеокарты Arc B770. По их словам, ее выпуск запланирован на вторую половину этого года. Ожидается, что карта появится в четвертом квартале, хотя планы, конечно, еще могут измениться», — сообщает Tweakers.

Однако упомянутые источники не раскрыли никаких спецификаций будущей карты и не были уверены, превзойдет ли Arc B770 прошлогоднюю Arc B580, что, по логике вещей, должно иметь место. Также стоит отметить, в сети уже давно ходили слухи, что Arc B770 будет использовать графический процессор BGM-G31.

С учетом сказанного, похоже, что в ближайшие месяцы мы станем свидетелями появления очередной порции слухов об этой карте. Самый важный вывод заключается в том, что Intel не закончила работу с серией Battlemage.