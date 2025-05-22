Обе карты GeForce RTX 5060 получили систему охлаждения с тремя вентиляторами

Возможно, одной из самых интересных видеокарт, представленных на выставке Computex 2025, стала модель новой линейки Nvidia GeForce RTX 5060, совместимая с системами малого форм-фактора.

Компании Gigabyte и ZOTAC представили видеокарты, разработанные специально для компактных систем. Эпоха однослотовых и по-настоящему низкопрофильных графических процессоров в этом сегменте производительности, возможно, закончилась, но новые разработки близки к релизу, предлагая двухслотовые и низкопрофильные решения.

По данным компании ZOTAC, низкопрофильный ускоритель ZOTAC RTX 5060 совместим с 99% существующих корпусов для ПК. В графической карте используется единственный 8-контактный разъем питания, расположенный на задней панели платы. Эта модель поставляется только с низкопрофильным кронштейном с тремя портами вывода изображения на дисплей. В этом отношении она отличается от большинства других плат RTX 5060, которые в подавляющем большинстве имеют четыре выхода.

У моделей ZOTAC и Gigabyte, помимо схожих основных характеристик, есть одна общая конструктивная особенность - система охлаждения с тремя вентиляторами. В версии Gigabyte разъем питания расположен в том же месте, но видеокарта получила заводской разгон до 2512 МГц и сохранила все четыре разъема для подключения дисплея.

Ни одна из компаний не сообщила о планах по выпуску моделей RTX 5060 Ti в таком компактном форм-факторе. Возможно, кулера с тремя вентиляторами достаточно только для графических процессоров с потребляемой мощностью менее 150 Вт, или, возможно, эти варианты будут представлены позже.