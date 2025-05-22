К сожалению, больших подробностей об устройстве раскрыто не было, равно как и о её внешнем виде.

Компания Ayaneo поделилась более подробной информацией о Flip 1S, уделив особое внимание элементам дизайна этого нового игрового портативного устройства. Стоит отметить, что производитель по-прежнему позиционирует Flip 1S как устройство с двумя экранами.

Компания Ayaneo подтвердила, что грядущая консоль Flip 1S DS будет выпущена с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 на базе Strix Point, оснащенным 12 процессорными ядрами Zen 5 и встроенной графикой Radeon 890M. Ryzen AI 9 HX 370, который всё чаще становится выбором среди производителей игровых портативных устройств.

Более того, Ayaneo намекнула, что Flip 1S DS также будет оснащена дополнительным дисплеем большего размера, чем его предшественник. В настоящее время компания пока держит в секрете точные технические характеристики. Учитывая вышесказанное, не стоит удивляться, если будущее игровое устройство будет оснащено 3,92-дюймовой AMOLED-панелью, используемой в Pocket DMG.

Компания также скрыла расположение элементов управления Flip 1S DS от любопытных глаз. Как показано на изображениях, после значительного увеличения их яркости, у Flip 1S DS появились джойстики меньшего размера, чем у его предшественника, а также переработанный дизайн d-pad. На этот раз кнопки ABXY также имеют больший ход благодаря тому, что они встроены в нижнюю часть корпуса. К сожалению, на данном этапе еще рано говорить, когда Ayaneo Flip 1S DS будет доступна для заказа, не говоря уже о том, по какой цене консоль поступит в продажу.