Успех Xiaomi Pad 7 Ultra является результатом использования в планшете собственного чипсета Xring 01

Планшет Xiaomi Pad 7 Ultra, который дебютирует в Китае 22 мая, появился на платформе Geekbench, демонстрируя возможности собственного чипсета XRing O1. Несмотря на более низкие тактовые частоты, он обеспечивает отличную производительность при сравнении с планшетом Samsung Galaxy Tab S10 Ultra на базе Dimensity 9300+ от MediaTek.

Xiaomi Pad 7 Ultra под номером модели 25032RP42C должен стать планшетом премиум-класса от Xiaomi, который будет выпущен вместе со смартфоном Xiaomi 15S Pro. Результаты в Geekbench 6 для Pad 7 Ultra, показавшие 2715 баллов в одноядерном и 8849 баллов в многоядерном режимах, свидетельствуют о высоком потенциале собственной однокристальной системы XRing O1, построенной по 3-нм технологическому процессу TSMC. Однако по сравнению со смартфоном Xiaomi 15S Pro чип получил меньшие частоты: два основных ядра работают на частоте 3,7 ГГц (против 3,9 ГГц), а четыре ядра - на частоте 3,04 ГГц (против 3,4 ГГц), что приводит к снижению производительности на 15%.

Несмотря на это, планшет превосходит Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, который набрал 2192 и 7327 баллов соответственно, благодаря чипсету MediaTek Dimensity 9300+. 10-ядерный процессор Xiaomi XRing O1 в паре с графическим процессором Mali-G925-Immortalis обеспечивает производительность примерно на 20% выше, что делает его серьезным конкурентом на рынке мощных планшетов.

Xiaomi Pad 7 Ultra также может похвастаться 16 ГБ оперативной памяти, 14-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, рамками 3,95 мм и аккумулятором емкостью 12 000 мАч с зарядкой мощностью 120 Вт, массой 609 г при толщине всего 5,1 мм.

Несмотря на то, что Xiaomi Pad 7 Ultra уступает планшетам с чипом Snapdragon 8 Elite, его достойная производительность и поддержка стилуса делают устройство хорошим конкурентом для планшетов премиум-класса.