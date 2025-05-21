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Infinix GT 30 Pro официально представлен с чипом Dimensity 8350 Ultimate и 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X
Infinix GT 30 Pro также получит версию Master Edition с дополнительными аксессуарами

 Infinix официально представила смартфон GT 30 Pro. Смартфон был разработан с акцентом на мощные внутренние компоненты и интеграцию ИИ. Infinix GT 30 Pro выпущен также в варианте Master Edition GT 30 Pro Gaming, в комплекте с игровыми аксессуарами.

 Infinix GT 30 Pro оснащен 6,78-дюймовым 1,5K AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц с несколькими адаптивными режимами (60/90/120/144 Гц). Панель оснащена частотой дискретизации 2160 Гц, ШИМ-регулятором на 2304 Гц и широкой цветовой гаммой DCI-P3, пиковой яркостью 1100 кд/м2 и сертифицирована Tüv Rheinland с низким синим светом и без мерцания. Кроме того, для защиты дисплея смартфон получил защитное стекло Gorilla Glass 7i, а также защиту от пыли и воды по стандарту IP64.

 Работает Infinix GT 30 Pro на чипсете Dimensity 8350 Ultimate, построенном на 4-нм техпроцессе, компанию которому составляют 12 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X и накопитель UFS 3.1. Устройство оснащено игровым движком Infinix Xboost и системой жидкостного охлаждения VC с интеллектуальным управлением тепловым режимом. Телефон также сертифицирован для поддержки игр в режиме 120 кадров в секунду, например, таких как PUBG Mobile и MLBB.

 За автономную работу Infinix GT 30 Pro отвечает аккумулятор мощностью 5500 мАч, поддерживающий проводную зарядку на 45 Вт и беспроводную зарядку на 30 Вт. Также новинка оснащена 108-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, а на передней панели расположена 13-мегапиксельная селфи-камера.

 Программная оболочка телефона представлена в виде XOS 15 на основе Android 15, оснащена функциями Infinix AI Suite с поддержкой Folax и Deepseek R1. Компания подтвердила два года обновления ОС Android и три года обновлений безопасности.

 Кроме того, смартфон оснащен интерфейсами Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-портом и USB-C. Устройство имеет толщину всего 7,9 мм и массу 190 граммов.

 Infinix также представила вариант GT 30 Pro Gaming Master Edition, который включает аксессуары MagCharge Cooler и MagCase. MagCharge Cooler прикрепляется к задней части для активного охлаждения смартфона.

 MagCase изготовлен из теплоотводящих материалов и полностью совместим с игровыми аксессуарами на магнитной основе. Эти инструменты снижают перегрев и помогают поддерживать максимальную производительность во время игры.

 Смартфоны Infinix GT 30 Pro является частью более широкой экосистемы GT Verse, которая включает в себя игровой планшет XPAD GT, беспроводные наушники GT Buds 4 и аксессуар GT Power (Power Bank). Эти продукты предназначены для работы со смартфонами серии GT, что позволяет пользователям создавать интегрированные мобильные игровые системы.

 Infinix GT 30 Pro поставляется в цветах Blade White, Shadow Ash и эксклюзивном для Gaming Master Edition Dark Flare. Он будет доступен в конфигурациях: 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ. Ценообразование и региональная доступность будут объявлены Infinix позже, однако, уже сейчас известно, что в Малайзии версии 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ будут предлагаться по цене по цене около 300 и 350 долларов США соответственно.

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Источник: gizmochina.com
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