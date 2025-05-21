MSI возрождает классические видеокарты GeForce линеек TWIN FROZR и CYCLONE с учетом современных требований.

Компания MSI решила возродить одну из своих, давно снятых с производства, систем охлаждения видеокарт для модели GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ. Линейка Twin Frozr, которая завоевала популярность в эпоху ускорителей GTX 400 и GTX 500, возвращается со знакомым дизайном, отдавая дань уважения оригиналу, в то же время внося обновления с учетом современных требований к графическим процессорам.

Хотя некоторые издания называют это возрождением старой линейки, это не совсем так. Последняя модель Twin Frozr использовалась в серии GTX 600, а кулер Cyclone был снят с производства годом ранее в 2011 году вместе с моделью GTX 550 Ti. Этот кулер больше был не в состоянии справляться с тепловыми требованиями новых графических процессоров.

Новая Twin Frozr имеет гибридную конструкцию из медных и алюминиевых ребер. Производитель утверждает, что для упрощения структуры и повышения тепловой эффективности использовался метод без отверстий для пайки. Карта включает в себя 7-лопастные вентиляторы Stormforce, никелированное медное основание и полностью металлическую заднюю пластину, что по сути делает ее цельным блоком из премиальных материалов.

Кулер Cyclone, менее узнаваемый сегодня и также появляется на модели RTX 5060 Ti под названием CYCLON VISUAL OC. Он использует один большой центральный вентилятор и добавляет современный штрих в виде круглого OLED-дисплея, на котором воспроизводится анимация Dragon Lucky от MSI.

Интересно, что компания MSI даже создала отдельный макет печатной платы специально для этой карты, дав понять, что она серьезно настроена вывести модель на рынок. Однако стоит отметить, что в настоящее время нет подтвержденной даты запуска или информации о ценах новых видеокарт.