Большинство флагманских телефонов на базе Snapdragon 8 Elite уже официально представлены. Так что теперь пользователям желающим получить ещё большую производительность от устройств на платформе Android остается дождаться следующего флагмана компании Qualcomm.

Во время выступления на мероприятии Computex 2025 президент и генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон объявил, что в этом году Snapdragon Summit пройдет с 23 по 25 сентября на Гавайях.

Snapdragon Summit неизменно является тем местом, где происходят анонсы чипов следующего поколения для смартфонов от Qualcomm, и этот год не станет исключением. Таким образом, стоит ожидать анонса Snapdragon 8 Elite 2 именно на данном мероприятии.

Но смартфоны будут не единственным сегментом в фокусе компании. Амон также намекнул на дебют чипсета следующего поколения Snapdragon X от Qualcomm для персональных компьютеров, хотя он не стал раскрывать подробности.

Что касается чипсета Snapdragon 8 Elite 2, ожидается, что он принесет значительное улучшение производительности по сравнению со своим предшественником. Ожидается, что ЦП будет работать на базовой частоте 4,4 ГГц, что немного выше, чем 4,32 ГГц у текущего флагмана.

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Кроме того, новый чип будет иметь архитектуру ЦП второго поколения собственной разработки, а выделенный кэш графического процессора может увеличиться с 12 МБ до 16 МБ.

Также стоит отметить, что, Snapdragon 8 Elite 2 будет производиться на базе 3-нм техпроцесса третьего поколения компании TSMC. Ожидается, что это принесет до 4% улучшения производительности при снижении энергопотребления на 9% по сравнению с предыдущим поколением, без изменения тактовой частоты.

Чип также может получить новый набор инструкций SME, являющихся частью архитектуры Arm64, которые расширят возможности обработки мультимедиа и графики.

Ожидается, что смартфоны серии Xiaomi 16 будут первыми, которые будет использовать процессор Snapdragon 8 Elite 2, но они не будут одиноки в этом. Несколько устройств, таких как Redmi K90 Pro, Realme GT 8 Pro, OnePlus 14, iQOO 14, Vivo X300 Ultra и Oppo Find X9 Ultra, как ожидается, последуют в след за телефонами Xiaomi.