В сети появились первые предварительные тесты Nvidia RTX 5060.

Несмотря на то, что предварительные версии драйверов для карты RTX 5060 были закрыты от обозревателей, Nvidia, как сообщается, предоставила избранным источникам доступ к своему предстоящему драйверу для создания строгих превью о возможностях новой графической карты Blackwell среднего уровня. Один из таких источников опубликовал статью, в которой сравнил RTX 5060 с RTX 5060 Ti (8 ГБ и 16 ГБ) и другими видеокартами в Doom: The Dark Ages, Cyberpunk 2077 и Marvel Rivals.

По-видимому, в превью могли сравнивать модель RTX 5060 только с RTX 3060 и RTX 2060 Super. Как сообщается, список разрешенных игр также ограничен Avowed, Doom: The Dark Ages, Marvel Rivals, Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy, а настройки должны включать разрешение 1080p, качество изображения Ultra, DLSS в режиме качества и трассировку лучей.

Однако японский ресурс сравнил RTX 5060 с несколькими поколениями графических процессоров класса GeForce x060, включая RTX 2060, RTX 3060 (12 ГБ), RTX 4060, RTX 5060 и оба варианта RTX 5060 Ti. Настройки графики также были ограничены исключительно запуском генерации кадров, при этом RTX 3060 и RTX 2060 запускали генерацию кадров FSR 3, поскольку они не поддерживают аналог DLSS.

Во всех трех играх новая RTX 5060 отстает от RTX 5060 Ti в среднем на 15% при использовании 2-кратной генерации кадров DLSS. Генерация кадров не является идеальным показателем собственной производительности, поэтому между всеми шестью графическими ускорителями обязательно будет небольшая разница.

В Doom: The Dark Ages RTX 5060 была на 17% быстрее RTX 4060, на 35% быстрее RTX 3060 и более чем в три раза быстрее RTX 2060.

Если сравнить RTX 5060 с RTX 5060 Ti, то RTX 5060 Ti 8 ГБ была на 15% быстрее RTX 5060 с использованием 2-кратной генерации кадров. Варианты 8 ГБ и 16 ГБ показывают одинаковые результаты в этой игре. Для графических использовались настройки Ultra nightmare, а на RTX 4060 и выше использовался DLSS (на старых GPU использовался FSR 3).

В Cyberpunk 2077 RTX 5060 была на 25% быстрее RTX 4060, на 81% быстрее RTX 3060 и почти в четыре раза быстрее RTX 2060. RTX 5060 Ti 8 ГБ была на 15% быстрее RTX 5060, а вариант с 16 ГБ был на 17% быстрее.

Для графических настроек использовался режим RT overdrive с DLSS 4 с предустановкой Quality на RTX 4060 и выше. RTX 3060 и RTX 2060 использовали исключительно генерацию кадров FSR 3.

В Marvel Rivals RTX 5060 на 16% опережает RTX 4060, на 48% быстрее RTX 3060 и на 85% быстрее RTX 2060. По сравнению с RTX 5060 Ti новинка была на 14% медленнее.

Качество изображения было установлено на наилучшее с моделью трансформатора DLSS 4, используемой на RTX 4060 и выше. На этот раз масштабирование DLSS использовалось на RTX 3060 и RTX 2060 в сочетании с генерацией кадров FSR 3.

Это первый раз, когда Nvidia разрешила показать превью на свою будущую видеокарту. Традиционно обозревателям дается одна-две недели с предварительным выпуском драйвера для создания обзора будущей видеокарты Nvidia. Для RTX 5060 компания решила не давать обозревателям разрешение на начало тестирования GPU до дня, когда карта будет официально выпущена, заставляя обозревателей публиковать свои полноценные обзоры через несколько дней после дебюта RTX 5060.