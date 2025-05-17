Видеокарта появилась в списке графических ускорителей на сайте компании, но без упоминания характеристик

Пока подавляющее число пользователей находятся в предвкушении от грядущих анонсов от AMD и NVIDIA на мероприятии Computex, продукты от Intel остаются самыми загадочными с точки зрения того, что будет раскрыто компанией. Ранее уже сообщалось, что Intel, как ожидается, выпустит свою первую карту серии Arc PRO на основе архитектуры Battlemage, и сегодня появилось официальное подтверждение от одного из ее партнеров по производству графических карт.

Портал Videocardz.com исследуя веб-сайт компании MaxSun для обновления своей базы данных, заметил, что китайский производитель добавил новую категорию в серию Intel. Новой категорией стала модель Arc Pro B60, но в данном разделе не указано ни одной видеокарты. Это, вероятно, банальная ошибка сотрудников, занимающихся обновлением веб-сайта. Поскольку на самом деле ни один продукт на странице не указан, то это не утечка как таковая, но она подтверждает, что новая модель действительно находится на пути к релизу.

Примечательно, что в обновленном списке категорий отсутствует графический ускоритель Arc B770, который Intel недавно упоминала в некоторых необычных ответах сообществу. Компания MaxSun также не подтверждает работу над такой моделью. Однако она разрабатывает вариант Arc B580 с 24 ГБ памяти. Слухи также предполагают, что мы можем увидеть также версию с двумя графическими процессорами BMG-G21, хотя неясно, будет ли она иметь название Arc B580 или Arc B60. Videocardz.com подтверждает, что видеокарта представляет собой модель с системой охлаждения с одним вентилятором и явно не предназначена для геймеров.

Весьма вероятно, что Arc Pro B60 и Arc B580 24 ГБ будут запущены примерно в одно и то же время, возможно, с использованием одинакового дизайна печатной платы. Однако игровой вариант пока не имеет подтвержденной даты выпуска и, по данным компании MaxSun, определенно не будет запущен в ближайшее время.