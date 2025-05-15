Компания рекламирует новый дизайн меню «Пуск» для Windows 11, как «ориентированный на человека» дизайн.

Компания Microsoft,начиная с ОС Windows 8, неоднократно прибегала к изменению меню «Пуск», не показывая при этом абсолютно ничего полезного для пользователей. Теперь корпорация снова взялась за очередной эксперимент.

Софтверная компания решила в очередной раз поэкспериментировать с дизайном и стремится использовать его как повод переработки системы. Первым под нож компании попало меню "Пуск".

Недавно команда разработчиков Windows подробно описала свою переработку меню «Пуск» на веб-сайте Microsoft Design. Команда заявила, что ее цель состоит в сохранении основной цели меню — помочь пользователям легко находить приложения и контент, а также дать ему свежий глоток, так как в 2025 году одной функциональности, по-видимому, недостаточно.

Теперь пользователи Windows должны иметь быстрый доступ ко всей своей библиотеке приложений и параметрам настройки, в то время как интерфейс должен оптимизировать обычные задачи.

Дизайнеры Microsoft при своей работе сотрудничали с более чем 300 фанатами Windows 11 в ходе нескольких исследований, собирая отзывы. Предстоящая переделка меню «Пуск» обещает более легкий поиск приложений, больший контроль и четкое различие между настольным и мобильным контентом.

Разработчики создали три представления «Все приложения», включая сетку на основе категорий, выделяющую часто используемые программы. Microsoft заявляет, что рекомендации теперь адаптируются к поведению пользователя в реальном времени и предлагают варианты скрытия менее полезных предложений. Команда протестировала новое меню «Пуск» на различных устройствах и форм-факторах, от Surface Go до 49-дюймового сверхширокого дисплея.

«Мы потрудились над каждым пикселем, чтобы убедиться, что он там должен быть, и чтобы гарантировать, что опыт будет наполнен изяществом и легкостью», — говорится в сообщении в блоге.

Microsoft также поделилась различными изменениями, которые компания рассматривала и экспериментировала, прежде чем остановиться на новом "ориентированном на человека" меню "Пуск".

Обновленное меню "Пуск", задуманное дизайнерами Microsoft, включает динамические рекомендации, улучшенный вид для всех приложений и скрытые улучшения производительности пользовательского интерфейса.