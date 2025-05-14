Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Intel Arc B580 может получить двухпроцессорное исполнение с 48 ГБ памяти
В сети появился очередной интересный слух о графических картах Intel нового поколения с большим объемом памяти

Информация о конкретном производителе не раскрывается, но вполне вероятно, что эта карта может быть эксклюзивной именно для этой компании.

По слухам, на следующей неделе будет представлена двойная видеокарта Arc B580, которая будет оснащена не только двумя графическими процессорами, но и удвоенным объемом памяти. Это должен быть индивидуальный вариант от одного партнера по производству видеокарт, а не референсный дизайн компании Intel.

 Это означает, что предлагаемый графический ускоритель Arc B580 будет иметь 48 ГБ общей памяти. Такая видеокарта явно не предназначена для игроков, и пока нет информации о том, участвуют ли другие партнеры в подобных специфических проектах. Сотрудники портала Videocardz.com спросили производителя об этой модели и получили четкий ответ, что ее нельзя обсуждать из-за NDA. 

 Если все пойдет по плану, то данная модель будет представлена на выставке Computex 2025 в конце месяца. Потенциальная новинка станет очень интересным графическим ускорителем для энтузиастов, поскольку уже очень давно не приходилось видеть два графических процессора на одной потребительской видеокарте.

 Кроме того, выход Arc B580 24 ГБ не стоит ожидать в ближайшее время, как сказал источник порталу Videocardz.com. Вполне возможно, что и Arc B580 24 ГБ, и Arc B580 48 ГБ связаны между собой.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#intel #видеокарты #видеокарты нового поколения #intel arc #видеокарты intel #видеокарты intel arc #arc b580 #intel arc b580
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский инженер-любитель установил мировой рекорд скорости для микродронов — 340,78 км/ч
1
Half-Life 2 RTX запущен в сочетании Geforce RTX 5090 и ЭЛТ-монитора
6
Blackview представляет флагманский смартфон BL7000 с ИИ и защитой по стандарту MIL‑STD‑810H
+
Генерация кадров на уровне драйвера NVIDIA Smooth Motion заработала с графическим API Vulkan
+
В XDA рассказали о 6 популярных мифах о графике и производительности в видеоиграх
1
AMD Ryzen Zen 6 будут иметь на 50% больше ядер и 3D V-Cache, чем текущие модели Zen 5
5
Китай создал сверхточную модель океана LICOMK++ вопреки санкциям США
+
Серия Realme GT 7 получит аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт
+
Xiaomi представила робот-пылесос Mijia M40S с мощностью всасывания 23 000 Па
2
Видеокарты AMD RX 9060 XT появились у ритейлеров
+
Совет ИКАО признал Россию ответственной за крушение MH17
5
ASUS и PNY опубликовали характеристики и цены своих версий GeForce RTX 5060 до старта Computex 2025
+
Мощный портативный компьютер GEEKOM A8 на чипах AMD потерял почти треть стоимости
1
Индия открыла шлюзы дамбы Баглихар на реке Чинаб и возобновила водоподачу в Пакистан
+
Steigan: попытка "Коалиции желающих" надавить на РФ не увенчалась успехом
4
Драйвер NVIDIA Game Ready 576.40 поддерживает DOOM: The Dark Ages и 8-й сезон New World: Aeternum
3
В сети появились первые снимки полностью обновленного кроссовера BYD Denza N8
+
Маск показал танцующего робота Optimus спустя 4 года после анонса
1
Asus представила настольный компьютер TUF Gaming T500 класса Mobile on Desktop
+
Зеленский заявил, что в четверг будет ждать российского президента в Турции
22

Популярные статьи

Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
112
Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей
14
"Громовержцы": очередная поделка от Марвел с попыткой перезапуска франшизы
9
Aliens vs. Predator (2010): воспоминания о том, как я "стелсил" за Чужого (субъективное мнение)
5
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
52
Новая уязвимость BadWDSD для PlayStation 3 меняет взгляд на золотое поколение видеоигр
7
12 простых и проверенных временем способов продлить жизнь игровой видеокарте в 2025 году
10
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
7
Surfshark: популярные браузеры слишком активны в сборе персональных данных
10
Когда Microsoft снизит цены на консоли и игры Xbox, если пошлины уже отменили
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий Патрушев
07:42
Банан у тебя на лбу растëт
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Rommel85FRO
07:29
Самый действенный совет естественно не был сказан - это ограничение фпс и гастроек графики на предпоследние или высокие. Меньше нагрузка - выше надежность. Но многие играют в бесполезные 200фпс, а в м...
12 простых и проверенных временем способов продлить жизнь игровой видеокарте в 2025 году
KoSR
07:25
Плацебо
AMD Ryzen Zen 6 будут иметь на 50% больше ядер и 3D V-Cache, чем текущие модели Zen 5
Родион Вестов
07:11
Знаешь какой самый сложный механизм на планете Земля на сегодняшний момент? Наверно сразу подумаешь про космический корабль, андронный коллайдер ? Так вот нет. Самый сложный механизм это атомная подво...
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
Родион Вестов
07:01
Преимущество так называемых "авторитарных" государств в том, что они способны мобилизовать в короткие сроки огромные научные финансовые, да впрочем любые ресурсы. Пока на западе большие дяди меряются ...
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
Anakeen
06:48
Ага, а сзади санитары...
Почему "линуксоидов" не уважают на примере известного ресурса "ЛОР"
ЮРА ОНИЩЕНКО
06:43
А в стиме статистика не меняется ))))
AMD в прошлом квартале увеличила количество реализованных процессоров Ryzen на 23%
Родион Вестов
06:40
Все станет на свои места, когда опять ведут такой забытый советский жанр, как детское кино.
"Громовержцы": очередная поделка от Марвел с попыткой перезапуска франшизы
ebatoryi
05:50
у этого дед фашист был,в великой отечественной.
Трамп анонсировал снятие санкций США в отношении Сирии
ebatoryi
05:49
у этого дед фашист был,в великой отечественной.Дед макрона,эшелоны с людьми отправлял в концлагеря.
В Пентагоне оценили вероятность прямого конфликта США и России из-за Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем