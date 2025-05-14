В сети появился очередной интересный слух о графических картах Intel нового поколения с большим объемом памяти

Информация о конкретном производителе не раскрывается, но вполне вероятно, что эта карта может быть эксклюзивной именно для этой компании.

По слухам, на следующей неделе будет представлена двойная видеокарта Arc B580, которая будет оснащена не только двумя графическими процессорами, но и удвоенным объемом памяти. Это должен быть индивидуальный вариант от одного партнера по производству видеокарт, а не референсный дизайн компании Intel.

Это означает, что предлагаемый графический ускоритель Arc B580 будет иметь 48 ГБ общей памяти. Такая видеокарта явно не предназначена для игроков, и пока нет информации о том, участвуют ли другие партнеры в подобных специфических проектах. Сотрудники портала Videocardz.com спросили производителя об этой модели и получили четкий ответ, что ее нельзя обсуждать из-за NDA.

Если все пойдет по плану, то данная модель будет представлена на выставке Computex 2025 в конце месяца. Потенциальная новинка станет очень интересным графическим ускорителем для энтузиастов, поскольку уже очень давно не приходилось видеть два графических процессора на одной потребительской видеокарте.

Кроме того, выход Arc B580 24 ГБ не стоит ожидать в ближайшее время, как сказал источник порталу Videocardz.com. Вполне возможно, что и Arc B580 24 ГБ, и Arc B580 48 ГБ связаны между собой.