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MSI представит на Computex 2025 настольный суперкомпьютер на базе Nvidia DGX
Кроме настольного суперкомпьютера на базе Nvidia DGX, компания MSI для выставки Computex 2025 готовит множество других продуктов.

 MSI подтвердила, что представит множество интересных продуктов на выставке Computex 2025 в конце этого месяца, включая совершенно новый настольный суперкомпьютер для работы ИИ на базе платформы Nvidia DGX Spark.

 Компания подтвердила в пресс-релизе, что представит новый настольный ИИ-суперкомпьютер EdgeXpert MS-C931, построенный на платформе Nvidia DG Spark. MS-C931 работает на базе суперчипа Nvidia GB10 Grace Blackwell и способен достигать производительности AI 1000 TOPS FP4. Чип GB10 построен на графической архитектуре Nvidia Blackwell с тензорными ядрами пятого поколения, а также подключается к центральному процессору Nvidia Grace через NVLink-C2C.

 Компьютер также будет оснащен сетевым интерфейсом ConnectX 7, 128 ГБ унифицированной памяти и поддержкой LLM, которая, как ранее обещала Nvidia, может запускать LLM с 200 миллиардами параметров или 405 миллиардами параметров моделей при запуске двух связанных чипов.

 Платформа Nvidia DGX Spark обещает высокую производительность в компактном устройстве и поставляется с предустановленным программным пакетом Nvidia AI, чтобы разработчики могли запускать модели ИИ от всех основных игроков, включая DeepSeek, Meta и Google.

 Наряду с MS-C931, компания также заявляет, что представит новую линейку промышленных материнских плат и системы на базе процессоров семейств Intel Twin Lake, Raptor Lake Refresh, Bartlett Lake и Arrow Lake.

 В частности, компания выделяет три новых продукта:

  •  MS-C926 — сверхтонкий безвентиляторный ПК для приложений в сфере розничной торговли и цифровых вывесок;
  •  MS-927 — сверхкомпактный ПК с процессорами Intel Core Ultra для высокопроизводительных периферийных вычислений;
  •  MS-CF20 — новая материнская плата ATX следующего поколения для процессоров Intel Arrow Lake-S 15-го поколения.

 MSI заявляет, что также проведет живые демонстрации устройств для интеллектуальной розничной торговли и цифровых вывесок. Также будет представлен новый карманный ПК для промышленных сред с ограниченным пространством, решений для удаленного управления с использованием SysLink и инноваций в области ИИ, включая приложения LLM и чат-ботов, поддерживаемые программным обеспечением SmartLink.

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#intel #nvidia #msi #computex #nvidia grace #computex 2025 #nvidia dgx
Источник: tomshardware.com
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