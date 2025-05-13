Кроме настольного суперкомпьютера на базе Nvidia DGX, компания MSI для выставки Computex 2025 готовит множество других продуктов.

MSI подтвердила, что представит множество интересных продуктов на выставке Computex 2025 в конце этого месяца, включая совершенно новый настольный суперкомпьютер для работы ИИ на базе платформы Nvidia DGX Spark.

Компания подтвердила в пресс-релизе, что представит новый настольный ИИ-суперкомпьютер EdgeXpert MS-C931, построенный на платформе Nvidia DG Spark. MS-C931 работает на базе суперчипа Nvidia GB10 Grace Blackwell и способен достигать производительности AI 1000 TOPS FP4. Чип GB10 построен на графической архитектуре Nvidia Blackwell с тензорными ядрами пятого поколения, а также подключается к центральному процессору Nvidia Grace через NVLink-C2C.

Компьютер также будет оснащен сетевым интерфейсом ConnectX 7, 128 ГБ унифицированной памяти и поддержкой LLM, которая, как ранее обещала Nvidia, может запускать LLM с 200 миллиардами параметров или 405 миллиардами параметров моделей при запуске двух связанных чипов.

Платформа Nvidia DGX Spark обещает высокую производительность в компактном устройстве и поставляется с предустановленным программным пакетом Nvidia AI, чтобы разработчики могли запускать модели ИИ от всех основных игроков, включая DeepSeek, Meta и Google.

Наряду с MS-C931, компания также заявляет, что представит новую линейку промышленных материнских плат и системы на базе процессоров семейств Intel Twin Lake, Raptor Lake Refresh, Bartlett Lake и Arrow Lake.

В частности, компания выделяет три новых продукта:

MS-C926 — сверхтонкий безвентиляторный ПК для приложений в сфере розничной торговли и цифровых вывесок;

MS-927 — сверхкомпактный ПК с процессорами Intel Core Ultra для высокопроизводительных периферийных вычислений;

MS-CF20 — новая материнская плата ATX следующего поколения для процессоров Intel Arrow Lake-S 15-го поколения.

MSI заявляет, что также проведет живые демонстрации устройств для интеллектуальной розничной торговли и цифровых вывесок. Также будет представлен новый карманный ПК для промышленных сред с ограниченным пространством, решений для удаленного управления с использованием SysLink и инноваций в области ИИ, включая приложения LLM и чат-ботов, поддерживаемые программным обеспечением SmartLink.