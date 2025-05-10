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MediaTek представила новый-старый чипсет Helio G200
Новый чипсет Mediatek является практически 100-процентной копией Helio G100

 Компания MediaTek, похоже, в очередной раз решила воспользоваться проверенным способом при производстве своих бюджетных чипов и чипсетов среднего уровня. Он заключается в выпуске процессоров последнего поколения под новыми названиями без каких-либо значимых улучшений в сравнении с предшественниками. Например, последний чипсет Dimensity 6400 очень похож на Dimensity 6300, и даже на своего более раннего предшественника.

 Следуя тому же сценарию, Mediatek представила бюджетный чипсет Helio G200, ориентированный на устройства с поддержкой сетей 4G. На бумаге "новинка" не сильно отличается от текущей модели - Helio G100, которая в свою очередь является практически копией G99. Большая часть базовой архитектуры остается прежней, включая кластер ЦП, ГП и даже возможности вывода изображения на дисплей и камеры.

 Helio G200 по-прежнему использует восьмиядерную конфигурацию с двумя ядрами Cortex-A76 и шестью ядрами Cortex-A55, работающими с тактовой частотой, идентичной Helio G100: 2,2 ГГц и 2,0 ГГц соответственно.

 Графический процессор снова представляет модель Mali-G57, хотя MediaTek заявляет, что на этот раз он работает на частоте 1,1 ГГц, что всего на 100 МГц выше, чем в Helio G100. Поддержка памяти и накопителей также не изменилась и включает ОЗУ LPDDR4X со скоростью до 4266 Мбит/с и хранилище UFS 2.2.

 Поскольку чипы имеют схожие конфигурации, то MediaTek не сравнивает напрямую G200 с G100. Вместо этого компания приводит преимущества чипа по сравнению с неназванными конкурентными альтернативными платформами.

 По данным компании, Helio G200 обеспечивает на 35% более высокую производительность в тестах AnTuTu, на 40% более высокие одноядерные и на 20% более высокие многоядерные результаты в Geekbench, на 75% более высокую производительность графического процессора и на 30% более высокую энергоэффективность в игровых сценариях.

 Характеристики камеры и дисплея также остались неизменными. G200 поддерживает датчики разрешением до 200 МП, многокадровое шумоподавление и 12-битное усиление двойного преобразования (DCG) для видео HDR. Чипсет поддерживает дисплеи с разрешением Full HD+ на частоте до 120 Гц с помощью Intelligent Display Sync от MediaTek, динамически регулирующую частоту обновления для повышения энергоэффективности.

 Что касается подключения, то G200 включает встроенный модем Cat-13 4G LTE с поддержкой двух 4G VoLTE, 4×4 MIMO, 256QAM и нескольких глобальных диапазонов. Он также включает новый 4G DC SAR, который улучшает производительность в социальных сетях и мессенджерах в зонах со слабым сигналом.

 В целом, новинка представляет собой переупакованный и переименованный G100 с весьма скромным приростом тактовой частоты, незначительными оптимизациями энергопотребления и обновленными маркетинговыми терминами.

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#mediatek #мобильные процессоры #helio g99 #dimensity 6300 #helio g100 #dimensity 6400 #helio g200
Источник: gizmochina.com
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