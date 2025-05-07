Google разрабатывает похожую на Samsung DeX функцию для линейки Pixel

Похоже, Google готовится предоставить пользователям смартфонов Pixel полноценный Рабочий Стол. Недавно компания включила новую функцию на Pixel 8 Pro под управлением бета-версии Android 16.

Портал Android Authority отмечает, что подход Google во многом копирует технологию Samsung DeX, которая установила своего рода стандарт превращения смартфонов в рабочие станции, подобные настольным компьютерам. Она позволяет пользователям подключать телефон к внешнему монитору и взаимодействовать с приложениями в плавающих окнах с помощью клавиатуры и мыши.

Когда пользователи активируют режим рабочего стола, смартфон Pixel отображает интерфейс в стиле ПК на внешнем дисплее через порт USB-C. Новый интерфейс имеет панель задач внизу, что позволяет пользователям закреплять избранные приложения, получать доступ к полноэкранному меню приложений, напоминающему меню «Пуск» в ОС Windows, и просматривать последние приложения. Знакомая строка состояния Android находится вверху, отображая системную информацию, такую как сеть Wi-Fi, заряд батареи и уведомления. Приложения открываются в изменяемых по размеру, подвижных окнах, и пользователи могут прикреплять их к краям экрана.

Режим Рабочего Стола Google основан на работе с окнами приложений, впервые представленной в Android 15 для планшетов. Новая функция предоставляет такую возможность смартфонам, подключенным к внешним дисплеям. К сожалению, по отзывам тестеров, функция остается сырой и, скорее всего, не дебютирует в стабильной версии Android 16.