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Radeon RX 9070 XT стала самой продаваемой картой по данным Mindfactory
AMD опережает Nvidia по продажам графических процессоров в Германии благодаря Radeon RX 9070 XT.

 Похоже, что видеокарты AMD пользуются большим успехом в Германии. Согласно данным интернет-магазина Mindfactory, карта Radeon RX 9070 XT была самой продаваемой видеокартой на прошлой неделе, за которой следует RX 7800 XT. 

 Несмотря на то, что карта продается выше рекомендованной розничной цены после распродажи первоначального запаса, TechEpiphany сообщил, что на прошлой неделе данная модель стала самой продаваемой картой в Mindfactory, проданной в количестве 355 единиц. За ней следуют RX 7800 XT (165 единиц) и RTX 5060 Ti от Nvidia (140 единиц).

 Согласно данным 50,19% всех проданных розничным продавцом графических процессоров были от AMD, 47,5% карт относятся к Nvidia, 2,26% — к Intel.

 Интересно, что данные также включают среднюю цену продажи продуктов компаний. Для AMD это значение составляет 686 евро (777 долларов США), в то время как у Nvidia с ее гораздо более дорогими картами ASP составила 1096 евро (1241 доллар США). Это означает, что компания NVIDIA забрала почти 60% от общего дохода — 690 646 евро (782 411 долларов США). Карты AMD принесли ритейлеру 456 296 евро (516 923 долларов США), а Intel — 9 314 евро (10 551 долларов США).

 Средняя цена карты Radeon 9070 XT в Европе составляет около 800 евро, тогда как RX 9070 продается примерно за 729 евро.

 В марте генеральный директор AMD доктор Лиза Су заявила, что серия Radeon 9000 является самым успешным запуском графических процессоров AMD за всю историю, так как всего за одну неделю на рынке было продано в 10 раз больше устройств, чем предшественники.

 Однако следует помнить о нескольких вещах. Mindfactory имеет репутацию компании, которая отдает предпочтение продукции AMD, предлагая различные акции, скидки и комплекты на основе продуктов AMD, что помогает увеличить объемы продаж.

 Кроме того, успех RX 9070 XT в Германии не совпадает со статистикой Steam. Последние результаты Valve показывают, что видеокарта по-прежнему не пользуется достаточной популярностью у пользователей, чтобы попасть в основной рейтинг GPU, в котором до сих пор доминирует Nvidia, удерживающая почти три четверти GPU в списке.

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#amd #nvidia #видеокарты #steam #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rx 9070 xt #mindfactory
Источник: techspot.com
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