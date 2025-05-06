Подробности о новой видеокарте Intel Arc B770 можно ожидать на мероприятии Computex 2025

Судя по всему, компания Intel планирует расширить свою линейку пользовательских видеокарт новой моделью Arc B770, которая, возможно, дебютирует уже в следующем квартале.

До сих пор компания представила только две модели на базе архитектуры Xe2 Battlemage: Arc B570 c 10 ГБ памяти и Arc B580 с буфером на 12 ГБ. Обе модели получили хорошие отзывы от потребителей благодаря высокой производительности и доступным ценам. В сети давно ходили слухи о преемниках, таких как Arc B750, Arc B770 и даже Arc B780, но Intel переключила свое внимание на будущие процессоры для ИИ, оставив поклонников в неведении относительно своих будущих разработок.

В недавних утечках документации грузоперевозчиков был обнаружен графический процессор BMG‑G31, направлявшийся на завод Intel во Вьетнаме. Именно там компания Intel выпускала карты Arc B570/B580 ограниченным тиражом.

Известный инсайдер OneRaichu сообщил, что карта Arc B770 может содержать от 24 до 32 вычислительных блоков Xe2, 256‑битный интерфейс и 16 ГБ GDDR6, что делает его прямым конкурентом серий xx60 от AMD и NVIDIA.

Также графическая архитектура Intel следующего поколения Xe3 «Celestial» достигла стадии предварительной проверки кристаллов. По словам инженера Intel Тома Петерсена и подтверждающих утечек от отраслевых инсайдеров, основные медиа-движки Celestial, ядра Xe, матричные блоки XMX и аппаратное обеспечение трассировки лучей полностью разработаны и сейчас тестируются в лабораториях компании для точной настройки энергопотребления и тактовых частот.

На грядущем Computex 2025 в конце мая Intel может прояснить информацию о своем обновлении серии Battlemage, а также раскроет дорожную карту с архитектурой Celestial.