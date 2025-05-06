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goldas
Moto G56 получит чипсет Dimensity 7060 и до 8 ГБ ОЗУ
Продолжительность программной поддержки от производителя — в зависимости от объёма памяти

В сети появились спецификации нового смартфона Motorola Moto G56. По информации инсайдера Эвана Бласса, Moto G56 будет сильно отличаться от своего предшественника Moto G55. Грядущий G56 будет иметь 6,72-дюймовый FullHD+ LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц, яркостью 1000 кд/м2 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Существующий сейчас Moto G55 оснащен 6,49-дюймовым дисплеем со стеклом Gorilla Glass 5.



Moto G56 будет доступен в вариантах с 4 и 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Будет присутствовать и слот MicroSD с поддержкой карт объемом до 2 ТБ памяти.

В сравнении с Moto G55 новинка сохранит камеры разрешением 50 МП и 8 МП предыдущего поколения, но откажется от 16-мегапиксельной фронтальной камеры в пользу нового 32-мегапиксельного датчика. Так же увеличится емкость аккумулятора с 5000 до 5200 мАч и появится поддержка зарядки мощностью 33 Вт.

Другие функции телефона включают стереодинамики, два микрофона, защиту ThinkShield, интерфейсы Bluetooth 5.3, NFC и Wi-Fi 6. Moto G56 также будет иметь рейтинг защиты от пыли и воды IP68/IP69, а также сертификацию класса MIL-STD-810H.

В зависимости от конкретного рынка Moto G56 будет иметь поддержку либо одной SIM-карту (1 Nano SIM + слот для карты MicroSD), либо двух SIM-карт (1 Nano SIM + eSIM + слот для карты MicroSD), либо гибридный слот для двух SIM-карт (2 Nano SIM или 1 Nano SIM + слот для карты MicroSD). Телефон будет доступен в цветах Pantone Black Oyster, Pantone Gray Mits, Pantone Dazzling Blue и Pantone Dill.

Интересно выглядит поддержка программного обеспечения, продолжительность которой будет зависеть от объема оперативной памяти. Вариант с 4 ГБ ОЗУ получит 1 год обновлений ОС и 3 года обновлений безопасности два раза в месяц, тогда как вариант с 8 ГБ ОЗУ получит 2 года обновлений ОС и 4 года обновлений безопасности два раза в месяц.

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#смартфоны #motorola #смартфоны motorola #moto g55 #dimensity 7025 #dimensity 7060 #moto g56
Источник: notebookcheck.net
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