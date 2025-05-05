Новинка в белом цвете, имеет тактовую частоту 2,8 ГГц и мощность 210 Вт

Анонсированная еще в декабре прошлого года B580 ROC LUNA OC ULTRA компанией Sparkle видеокарта объявлена производителем в качестве флагманской модели серии Arc. Хотя почти 5 месяцев Sparkle хранила молчание, компания только сейчас показала изображения данного ускорителя, прежде чем добавить его на свой официальный сайт.

Модель ROC OC Ultra, доступная в белой цветовой схеме, названной Luna, имеет, кроме того, белую печатную плату, однако, без белого кронштейна ввода/вывода и включает в себя вентиляторы серого цвета. В отличие от серии TITAN, эта модель использует систему охлаждения с двумя вентиляторами, но это совершенно не указывает на продукт более низкого уровня. Наоборот, видеокарта будет иметь самые высокие тактовые частоты для серии Arc B580 от компании Sparkle.

Стоит отметить, что Sparkle уже подтвердила данную модель, а также её характеристики ранее, однако, ускоритель не был выпущен, как планировалось, в феврале 2025 года. Новая B580 ROC LUNA OC ULTRA имеет тактовую частоту графического процессора 2800 МГц и общую мощность платы (TBP) 210 Вт, что на 20 Вт и 10 Вт выше, чем у моделей GUARDIAN и TITAN соответственно. Новинка использует два 8-контактных разъема питания и включает в себя тот же набор разъемов, что и другие модели Sparkle Arc B580.

Цена новинки не сообщается.