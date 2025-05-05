Новинка ещё официально не анонсирована, но это не помешало некоторым ритейлерам выставить её на продажу

Насколько можно судить, компания NVIDIA пока официально не выпускала графический ускоритель RTX PRO 6000. Эта профессиональная видеокарта по-прежнему указана на сайте NVIDIA как «скоро в продаже». Несмотря на это, некоторые розничные продавцы уже получили её в своё распоряжение.

Однако сразу стоит отметить, что эта видеокарта будет очень дорогим ускорителем. Самая низкая цена, которую можно найти, составляет 8982 евро с учётом НДС в 21 процент. Карта теперь выставлена на продажу многими европейскими и канадскими розничными продавцами - это может указывать на то, что новинка недавно была отправлена в эти регионы в рамках подготовки к официальному запуску в самое ближайшее время.

Один из пользователей Reddit уже опубликовал фотографии графической карты, которую он недавно смог приобрести. Интересно, что карта была куплена с помощью гранта в размере 5000 долларов США от NVIDIA. Но даже с грантом карта стоила дороже, чем флагманская пользовательская модель RTX 5090, которая в настоящее время продается примерно за 3000 долларов США. Тем не менее это дешевле, чем ожидалось для видеокарты с утроенным объемом памяти. Однако в некоторых магазинах ускоритель может стоить почти 11 тысяч евро, а, возможно, и более.

В настоящее время AMD не представила конкурента для RTX PRO 6000, и нет никаких признаков того, что компания планирует выпустить модель с подобным объемом памяти. Архитектура Navi 4 поддерживает интерфейс памяти шириной всего 256 бит, причем сама память относится к предыдущему стандарту GDDR6. Насколько известно, на рынке не представлены модули памяти GDDR6 объемом по 3 ГБ, что делает такую конфигурацию маловероятной в текущем поколении графических карт AMD. Таким образом, серия RTX PRO от NVIDIA в настоящее время является единственной в настольном сегменте, предлагающей такую возможность пользователям.

Единственным выходом для компании AMD является выпуск видеокарты со встроенным твердотельным накопителем, которую AMD когда-то представляла в линейке Radeon PRO Duo SSD.