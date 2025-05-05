Насколько можно судить, компания NVIDIA пока официально не выпускала графический ускоритель RTX PRO 6000. Эта профессиональная видеокарта по-прежнему указана на сайте NVIDIA как «скоро в продаже». Несмотря на это, некоторые розничные продавцы уже получили её в своё распоряжение.
Однако сразу стоит отметить, что эта видеокарта будет очень дорогим ускорителем. Самая низкая цена, которую можно найти, составляет 8982 евро с учётом НДС в 21 процент. Карта теперь выставлена на продажу многими европейскими и канадскими розничными продавцами - это может указывать на то, что новинка недавно была отправлена в эти регионы в рамках подготовки к официальному запуску в самое ближайшее время.
Один из пользователей Reddit уже опубликовал фотографии графической карты, которую он недавно смог приобрести. Интересно, что карта была куплена с помощью гранта в размере 5000 долларов США от NVIDIA. Но даже с грантом карта стоила дороже, чем флагманская пользовательская модель RTX 5090, которая в настоящее время продается примерно за 3000 долларов США. Тем не менее это дешевле, чем ожидалось для видеокарты с утроенным объемом памяти. Однако в некоторых магазинах ускоритель может стоить почти 11 тысяч евро, а, возможно, и более.
В настоящее время AMD не представила конкурента для RTX PRO 6000, и нет никаких признаков того, что компания планирует выпустить модель с подобным объемом памяти. Архитектура Navi 4 поддерживает интерфейс памяти шириной всего 256 бит, причем сама память относится к предыдущему стандарту GDDR6. Насколько известно, на рынке не представлены модули памяти GDDR6 объемом по 3 ГБ, что делает такую конфигурацию маловероятной в текущем поколении графических карт AMD. Таким образом, серия RTX PRO от NVIDIA в настоящее время является единственной в настольном сегменте, предлагающей такую возможность пользователям.
Единственным выходом для компании AMD является выпуск видеокарты со встроенным твердотельным накопителем, которую AMD когда-то представляла в линейке Radeon PRO Duo SSD.