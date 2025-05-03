HyperOS 3 может стать альтернативой Google Play без предустановленных сервисов и приложений компании

В настоящее время между США и Китаем сложилась непростая ситуация, и китайский гигант Huawei оказался одной из основных целей торговой войны между странами. Ограничения, наложенные на бывшего крупнейшего производителя смартфонов, показывают, что ни одна компания в Поднебесной не застрахована от подобных рестрикций со стороны США, включая Xiaomi, поэтому крайне важно, чтобы эти компании были подготовлены к любым сюрпризам.

На данный момент ходят слухи о том, что разрабатывается версия HyperOS, которая будет лишена приложений и сервисов Google Play, подобно HarmonyOS от Huawei, и, как говорят, корпорация BBK также участвует в этой разработке.

Интересный слух от ресурса XiaomiTime говорит о сотрудничестве Xiaomi с Huawei и BBK Group, которая является материнской компанией брендов OPPO, Vivo и OnePlus, в разработке оболочки HyperOS 3. Она будет лишена приложений и сервисов Google. На данный момент Xiaomi обладает лицензией на продолжение использования операционной системы американской компании, но никто не знает, когда администрация Трампа решит пересмотреть данное партнерство.

Опасения правительства США по поводу компании Xiaomi могли усилиться, когда стало известно, что китайский производитель успешно завершил разработку своего собственного 3-нм чипсета и был готов к запуску своего первого устройства под названием Xring в конце этого месяца, хотя предполагаемые сроки вполне могут быть отодвинуты. К сожалению, единственный рынок, где Xiaomi сможет добиться большого успеха, если откажется от Android — это Китай, если только компания не сможет предоставить миллионам пользователей по всему миру собственный магазин приложений, в котором будут размещены все важное альтернативное ПО, что является очень сложной задачей.

Возможно, Xiaomi рассматривает свою HyperOS 3 в качестве козыря на случай, если администрация Трампа действительно введет торговые ограничения на компанию, что также будет включать невозможность использования сервисов или приложений Google. Но пока этого не произойдет, Xiaomi, вероятно, не будет рисковать потерей огромного количества клиентов и миллиардов долларов доходов.