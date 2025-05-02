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Grand Theft Auto VI отложена до 26 мая 2026 года
Разработчики заявляют, что дополнительное время будет потрачено на доработку игры, дабы пользователи получили действительно новаторскую игру и настоящий блокбастер

 В официальном сообщении на своем сайте Rockstar Games подтвердила, что следующая игра франшизы Grand Theft Auto выйдет 26 мая 2026 года.

 «С каждой выпущенной нами игрой мы всегда стремились превзойти ваши ожидания, и Grand Theft Auto VI не является исключением. Мы надеемся, вы понимаете, что нам нужно дополнительное время, чтобы представить игру на том уровне качества, которого вы ожидаете и заслуживаете», — написала компания.

 Студия также поблагодарила фанатов за высокий интерес к будущей игре. Разработчики добавили, что с нетерпением ждут возможности поделиться с игроками дополнительной информацией в самое ближайшее время, что можно трактовать как скорый долгожданный релиз второго трейлера.

 На данный момент Rockstar не подтвердила версию GTA 6 для ПК, а в первом и единственном пока трейлере упоминались только консоли PS5 и Xbox Series X/S. В новом объявлении вообще не упоминаются целевые платформы, что некоторые пользователи стали воспринимать в качестве хорошей новости, означающей возможный выход версия для ПК в мае. Однако это можно также объяснить наоборот отложенным на 2027 год выпуском игры для ПК.

 Стоит напомнить, что GTA 3 вышла на ПК через семь месяцев после выхода на консолях, путь San Andreas и GTA 4 на ПК занял восемь месяцев, а GTA 5 пришлось ждать пользователям персональных компьютеров почти два года.

 Интересно, что руководитель Corsair в этом году предположил, что версия GTA 6 для ПК выйдет в начале 2026 года, хотя, похоже, он основывал свой прогноз на консольной версии, которая должна была выйти осенью 2025 года.

 Также можно отметить, что в феврале Штраус Зелник, генеральный директор Rockstar Take-Two, признал, что задержки никогда нельзя исключать и заявил: «Смотрите, всегда есть риск задержки, и я думаю, что как только вы говорите слова вроде «абсолютно», вы сглазите». Кроме того, Зелник сегодня сказал в новой инвестиционной заметке, что поддерживает решение отложить GTA 6 на 2027 финансовый год: «Мы полностью поддерживаем Rockstar Games, которые берут дополнительное время для реализации своего творческого видения Grand Theft Auto 6, обещающую стать новаторским блокбастером, превосходящим ожидания аудитории».

 Кроме того, в начале года появились слухи, что GTA 6 может получить цену в 100 долларов. Некоторые аналитики считают это оправданным тем, что покупателям будет предложено огромное количество внутриигрового контента и онлайн-элемент игры.

 Ну и напоследок можно отметить, что новость о переносе игры стала неприятностью и для самих разработчиков, так как привела к падению стоимости акций Take-Two на 8 процентов на NASDAQ.

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#игры #gta 6 #grand theft auto 6 #gta #grand theft auto vi #take two #gta 6 дата выхода
Источник: techspot.com
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