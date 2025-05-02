Intel отправляет графические процессоры Battlemage G31 в лаборатории во Вьетнаме вслед за предыдущими картами Arc Limited Edition

Пользователь Twitter под ником Haze обнаружил новый грузовой манифест с невыпущенным графическим процессором линейки Battlemage. Графический процессор под кодовым названием «G31» вызывает особый интерес профильных СМИ и энтузиастов компьютерной графики, поскольку различные слухи предполагают, что компания Intel либо отказалась от данной модели, либо пересмотрела её и теперь работает над переработанной версией.

Хотя слухи об отмене процессора датируются ещё концом прошлого года, похоже, что даже три месяца спустя Intel продолжает перемещать оборудование с маркировкой Battlemage G31 или BGM-31 между своими исследовательскими лабораториями. В частности, Haze сообщает, что недавние поставки конца марта были отправлены в подразделение Intel во Вьетнаме, которое ранее отвечало за производство моделей видеокарт Limited Edition, являющихся эталонными для Arc B580/B570. Возможно, это указывает на то, что компания Intel теперь работает над новым дизайном Limited Edition для следующего настольного графического ускорителя серии Arc.

Указанные утечки, а также недавние сообщения о похожих грузовых манифестах и слухом от OneRaichu, являющегося надежным поставщиком информации о продукции Intel, предполагают, что компания не отказалась от своих планов относительно графического процессора G31. Однако в настоящее время очень трудно сказать, когда этот графический процессор будет запущен или в каком виде.

Также стоит напомнить, что несколько дней назад в сети появилась информация о карте серии Battlemage с 24 ГБ памяти. Портал Videocardz.com подтвердил, что эта модель находится в разработке, но неясно, является ли она игровой моделью, поскольку Intel внутри самой компании именует её «Developer Edition».

Необходимо отметить, что после запуска серии Alchemist компания Intel серьезно сократила свои маркетинговые усилия касательно видеокарт Arc. Несмотря на многочисленные пресс-конференции и доклады, на данный момент нет никакой новой официальной информации от Intel относительно следующих графических архитектур Battlemage и его потенциального преемника - Celestial.