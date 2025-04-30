Новинки, как ожидается, появятся очень скоро

Список процессоров начинается с Ryzen Threadripper, также известного как «Shimada Peak», который был раскрыт в течение последних нескольких недель. Ожидается, что серия TR 9000WX будет анонсирована на мероприятии Computex или во время пресс-конференции Advancing Al, которые запланированы с разницей в несколько недель.

В прошлом месяце стало известно о новом кодовом названии продукции AMD — «Gorgon Point». Оно относится к обновлению Strix Point, но, похоже, AMD выпустит более двух вариантов кристалла на основе этой архитектуры. В списке упоминаются три версии для процессорного разъёма FP8, которые также будут включать обновление Krackan. Кроме того, утечка показывает, что AMD планирует серию чипов Soundwave на основе процессорного разъёма FF5, который, как говорят, использует архитектуру ARM. Это может быть бюджетный вариант для серии Ryzen Al 400 (и он может быть выпущен позже).

Будущие архитектуры AMD:

• Ryzen Threadripper:

• STR5 Shimada Peak Workstation (AMD Ryzen Threadripper PRO 9000WX).

• Ryzen Al Mobile:

• FP8 Krackan2, Gorgon Point1, Gorgon Point2, Gorgon Point3 (AMD Ryzen Al 400?);

• FF5 Soundwave (AMD Ryzen AI?).

• Ryzen Desktop:

• AM5 Gorgon Point (Ryzen 9000G).

• EPYC Desktop:

• AM5 Grado (EPYC 4005).

• EPYC Mobile:

• FL1 Fire Range (EPYC Embedded).

Gorgon Point также выйдет на процессорный разъём AM5, став приемником серии Ryzen 8000 и принеся новые ядра Zen 5 с графическими ядрами RDNA 3.5. Это также может быть последний продукт компании для настольных ПК, использующий текущую систему наименований перед переходом на новую.

Интересно, что Gorgon Point является не единственным предстоящим продуктом для сокета AM5. Другой продукт под названием «Grado», по-видимому, является преемником серверной серии EPYC 4004, вероятно, под названием EPYC 4005 на базе архитектуры Zen 5. Это серверный/рабочий процессор начального уровня и единственный продукт EPYC, разработанный для настольного процессорного разъёма. Оверклокеры ранее широко использовали 4-ядерный EPYC 4004, поскольку это был наиболее интересный 4-ядерный процессор для Socket AM5.

Примерно ко времени проведения мероприятия Computex 2025 ожидаются обновления для линеек Ryzen PRO и видеокарта Radeon RX 9060 XT для настольных ПК, а также серии Radeon RX 9000M для мобильных ПК. Скорее всего, это будут анонсы аппаратных средств, хотя AMD также может представить обновления программного обеспечения, связанные с новыми архитектурами.