В акции участвуют все настольные и мобильные видеокарты серии RTX 50, начиная с модели RTX 5070 и старше

Сегодня компания NVIDIA анонсировала специальный комплект DOOM: The Dark Ages для видеокарт GeForce RTX 50. Как и в предыдущих подобных комплектах, акция предусматривает, что покупка настольного ускорителя или мобильной графической карты позволяет бесплатно получить цифровой код игры для издания Premium Edition.

Ниже представлен полный контент к игре DOOM: The Dark Ages Premium Edition стоимостью 99,99 долларов США:

- Базовая игра;

- До 2 дней раннего доступа;

- DLC кампании;

- Цифровой артбук и саундтрек;

- Набор скинов Divinity.

Новая часть популярной франшизы DOOM под названием DOOM: The Dark Ages должна поступить в продажу 15 мая на ПК, а также консолях PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Игра будет поддерживать полноценную трассировку пути и технологию NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation для получения максимального качества визуальных эффектов и высокой производительности.

Сегодня NVIDIA также предоставила обновленную информацию о последних играх, которые будут использовать фирменную технологию масштабирования DLSS. DLSS 4 Multi Frame Generation уже реализована в ARC Raiders Tech Test. Кроме того, пользователи GeForce RTX 40 могут включить Frame Generation, а владельцы видеокарт GeForce RTX 20/30 могут активировать Super Resolution.

Недавно выпущенная The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered также поддерживает NVIDIA DLSS Frame Generation, Super Resolution и DLAA и использует преимущества ядер трассировки лучей, доступных в архитектуре RTX, если включить аппаратное ускорение глобального освещения Lumen Ray Traced.

Ролевая игра в жанре экшен/приключение с открытым миром Wuxia Where Winds Meet также была обновлена и получила поддержку NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation в дополнение к Frame Generation и Super Resolution. По данным NVIDIA, производительность может быть увеличена в 3,9 раза при разрешении 4K и максимальных настройках. GeForce RTX 5090 может запускать игру со скоростью более 500 кадров в секунду.