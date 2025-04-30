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NVIDIA представила игровой комплект DOOM: The Dark Ages с видеокартами GeForce RTX 50
В акции участвуют все настольные и мобильные видеокарты серии RTX 50, начиная с модели RTX 5070 и старше

 Сегодня компания NVIDIA анонсировала специальный комплект DOOM: The Dark Ages для видеокарт GeForce RTX 50. Как и в предыдущих подобных комплектах, акция предусматривает, что покупка настольного ускорителя или мобильной графической карты позволяет бесплатно получить цифровой код игры для издания Premium Edition.

 Ниже представлен полный контент к игре DOOM: The Dark Ages Premium Edition стоимостью 99,99 долларов США:

- Базовая игра;

- До 2 дней раннего доступа;

- DLC кампании;

- Цифровой артбук и саундтрек;

- Набор скинов Divinity.

 Новая часть популярной франшизы DOOM под названием DOOM: The Dark Ages должна поступить в продажу 15 мая на ПК, а также консолях PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Игра будет поддерживать полноценную трассировку пути и технологию NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation для получения максимального качества визуальных эффектов и высокой производительности.

 Сегодня NVIDIA также предоставила обновленную информацию о последних играх, которые будут использовать фирменную технологию масштабирования DLSS. DLSS 4 Multi Frame Generation уже реализована в ARC Raiders Tech Test. Кроме того, пользователи GeForce RTX 40 могут включить Frame Generation, а владельцы видеокарт GeForce RTX 20/30 могут активировать Super Resolution.

 Недавно выпущенная The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered также поддерживает NVIDIA DLSS Frame Generation, Super Resolution и DLAA и использует преимущества ядер трассировки лучей, доступных в архитектуре RTX, если включить аппаратное ускорение глобального освещения Lumen Ray Traced.

 Ролевая игра в жанре экшен/приключение с открытым миром Wuxia Where Winds Meet также была обновлена и получила поддержку NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation в дополнение к Frame Generation и Super Resolution. По данным NVIDIA, производительность может быть увеличена в 3,9 раза при разрешении 4K и максимальных настройках. GeForce RTX 5090 может запускать игру со скоростью более 500 кадров в секунду.

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#видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5090 #rtx 50 #rtx 5080 #doom #rtx 5070 #doom: the dark ages
Источник: wccftech.com
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