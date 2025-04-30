Анонс AMD Radeon RX 9060 XT должен состояться 21 мая на выставке Computex

Можно вполне уверенно сказать, что предыдущие слухи о датах запуска видеокарт Radeon RX 9060 XT и RX 9070 GRE оказались недостоверными. Ранее портал Videocardz.com уже упоминал, что ничего не слышал о переносе выхода RX 9070 GRE на четвертый квартал. Фактически, в сети даже появились новые изображения видеокарт до запуска, четко подтвердив, что данные графические ускорители уже существуют. Теперь AMD подтвердила данные подозрения, и запуск RX 9070 GRE запланирован на 8 мая после официального раскрытия нового графического ускорителя на базе GPU Navi 48 для китайского рынка.

Что касается даты запуска Radeon RX 9060 XT, то она по-прежнему остается неопределенной. Предыдущие слухи предполагали, что карта может появиться 18 мая, но, как многие заметили, AMD редко выпускает продукты по воскресеньям. Кроме того, AMD уже объявила о пресс-конференции, запланированной на три дня позже, которая станет официальным докладом на мероприятии Computex.

По данным портала Benchlife RX 9060 XT будет представлена 21 мая, что совпадает с датой пресс-конференции: «После запуска NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ GDDR7 AMD также, как ожидается, выпустит видеокарты серии Radeon RX 9060 XT 21 мая. Однако фактическая доступность продукта может быть отложена до июня».

Формулировка остается немного запутанной, поскольку слово «запуск» обычно указывает на фактическую доступность продукта. Сообщение Benchlife почти наверняка относится к анонсу продукта, а не к непосредственной возможности его приобрести, поскольку ресурс также подтверждает, что доступность ожидается в июне. Этот момент соответствует более ранним слухам.

Предыдущая информация предполагала, что компания AMD выпустит два варианта Radeon RX 9060 XT: один с 16 Гбайт и другой с 8 Гбайт памяти. На данный момент существование последней уже под вопросом. Хотя вполне возможно, что AMD последует примеру NVIDIA и просто не станет отправлять обозревателям младшую модель, чтобы не расстраивать потенциальных покупателей её производительностью.