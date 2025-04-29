Выход видеокарты приурочен к юбилею франшизы и выходу очередной части игры - Doom: Dark Ages

В честь 30-летия франшизы Doom и выхода очередной части под названием Doom: Dark Ages компания ASUS готовит к выходу новую версию своей карты ROG Astral, вдохновленную популярной игровой серией. Для выпуска новинки ASUS объединила усилия с издательством Bethesda и будет продавать ROG Astral RTX 5080 под названием «DOOM Edition».

Однако интересно то, что карта не будет продаваться компанией ASUS отдельно в розничных магазинах: RTX5080 ROG Astral DOOM EDITION будет частью специального комплекта, в который входит коврик для мыши, реплика ключ-карты и футболка.

Графический ускоритель имеет тематическую цветовую схему, но основанную на существующей модели. Карта выполнена в зеленом цвете с золотыми включениями. На одной из наклеек изображен значок Shield Saw, оружия из игры, и кроме того, ASUS называет карту «BFGPU».

Производитель подтверждает, что карта имеет тактовую частоту 2790 МГц, такую же, как и у оригинальной модели ROG Astral OC. Она использует спецификации обычной RTX 5080, что означает наличие 16 Гбайт памяти стандарта GDDR7, работающей на скорости 30 Гбит/с.

Характеристики RTX5080 ROG ASTRAL DOOM EDITION:

• Производительность ИИ: 1899 TOPs;

• Стандарт шины: PCle 5.0;

• Видеопамять: 16 Гбайт GDDR7;

• Частота GPU: в разгоне 2790 МГц, режим по умолчанию 2760 МГц;

• Ядра CUDA: 10752;

• Скорость памяти: 30 Гбит/с;

• Интерфейс: 2x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b;

• Рекомендуемый блок питания: 850 Вт;

• Разъем питания: 16-контактный;

• Толщина: 3,8 слота.

Цена комплекта пока не раскрывается. ASUS заявляет, что видеокарта будет эксклюзивной для магазина Bethesda Doom и будет продаваться исключительно в составе комплекта.