Новинка тайваньского производителя получила также поддержку AiMesh и расширенные возможности безопасности.

Компания Asus выпустила Wi-Fi 7 маршрутизатор RT-BE82U серии BE6500, разработанный для обеспечения быстрого и интеллектуального подключения для современных домов. Впервые представленный на выставке CES 2025 в начале января, маршрутизатор стоит 1499 юаней (около 206 долларов США) и поступит в продажу 30 апреля, и ориентирован на пользователей, которым нужна высокая скорость работы и надежное управление сетью.

Маршрутизатор RT-BE82U оснащен двухдиапазонной технологией Wi-Fi 7, обеспечивающей скорость до 6500 Мбит/с в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Он имеет поддержку Multi-Link Operation (MLO), позволяя устройствам подключаться в нескольких диапазонах одновременно для более стабильного и эффективного соединений. Новинка также поддерживает модуляцию 4K QAM, предлагая на 20% более высокую скорость передачи данных по сравнению с системами Wi-Fi 6E.

За работу устройства отвечает четырехъядерный процессор Broadcom, тактовая частота которого составляет 2,0 ГГц, в паре с 1 ГБ оперативной памяти DDR4, что обеспечивает значительный прирост вычислительной мощности на 78% по сравнению с предшественником. Устройство поставляется с фронтальными модулями Skyworks для усиления беспроводного выходного сигнала, делая его достаточно мощным для задач с интенсивным использованием полосы пропускания, таких как потоковая передача и игры HDR.

Для проводного подключения RT-BE82U оснащен пятью портами Ethernet 2,5GbE, обеспечивающими общую пропускную способность проводного соединения до 12,5 Гбит/с. Он также оснащен портом USB 3.0, который поддерживает мобильные сети или совместное использование накопителя, предлагая гибкость как для резервирования Интернета, так и для установок NAS.

Маршрутизатор оснащен 3D-радиатором из алюминиевого сплава, шестиугольными сотовыми вентиляционными отверстиями и аэродинамическим дизайном для улучшения температурного режима во время интенсивных рабочих нагрузок. Новинка также оснащена технологией RangeBoost+, которая, по утверждению Asus, улучшает покрытие Wi-Fi до 38%.

Что касается безопасности, то маршрутизатор поставляется с технологией AiProtection на базе Trend Micro, предлагая защиту в реальном времени от сетевых угроз. Он поддерживает систему Asus Smart Home Master, позволяя пользователям создавать отдельные SSID для устройств IoT и сетей VPN.

RT-BE82U также понравится борцам за экологию, так как использует 30% переработанного пластика (PCR) и сертифицированную FSC упаковку.

Маршрутизатор имеет полную совместимость с AiMesh, что позволяет ему подключаться к другим маршрутизаторам компании Asus для создания бесшовной системы связи по протоколу Wi-Fi. RT-BE82U также оснащен функциями родительского контроля, мониторингом сети в режиме реального времени и расширенной поддержкой VPN, включая WireGuard.