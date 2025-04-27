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Память SK hynix GDDR7 на GeForce RTX 5070 Ti разгоняется до 34 Гбит/с
Такая скорость работы сопоставима с возможностями чипов от Samsung

 Пару недель назад в сети появились сообщения о том, что компания NVIDIA решила использовать графические процессоры серии GeForce RTX 50 в паре с чипами памяти еще одного производителя. До сих пор в видеокартах серии RTX 50 использовались чипы памяти Samsung GDDR7, но, похоже, что компания SK hynix также получила возможность поставлять свою память стандарта GDDR7 производителям графических ускорителей NVIDIA нового поколения.

 В новостях утверждалось, что память GDDR7 от Hynix предлагается с моделями GeForce RTX 5070, и это, похоже, является правдой, за исключением того, что первые карты с этой памятью относятся к старшей RTX 5070 Ti. Одно из первых сообщений о таких графических картах поступило из Китая, куда поставки этих графических процессоров осуществляются быстрее, чем в другие регионы.

 Пользователи Chiphell и Baidu, у которых есть карты RTX 5070 Ti на базе Hynix GDDR7, что подтверждено утилитой GPU-Z, уже протестировали новую память и подтвердили, что модули со скоростью 28 Гбит/с без проблем достигают значения 34 Гбит/с при разгоне.

 В сети также появилась информация о проблемах с перекрестной прошивкой BIOS. Это означает, что если пользователи прошивают BIOS для RTX 5070 Ti на карты с установленной памятью Samsung, тот же BIOS может не работать с памятью GDDR7 от Hynix. Однако, так как многие из таких графических процессоров имеют двойной BIOS, то могут быть легко перепрошиты обратно на исходный BIOS.

 Кроме того, данные BIOS от TechPowerUp предполагают, что память GDDR7 от Samsung, Hynix и Micron уже поддерживается всеми прошивками, а это говорит о том, что загрузке карты препятствует какая-то другая проблема, а не используемый тип памяти.

 Однако, поскольку отчет подтверждает, что на моделях на базе Hynix нет проблем с разгоном памяти, может не иметь смысла использовать другой BIOS, если только он не от другого производителя, который обеспечивает более высокие пределы мощности.

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#nvidia #видеокарты #samsung #видеокарты nvidia #sk hynix #rtx 50 #gddr7 #rtx 5070 #rtx 5070 ti
Источник: videocardz.com
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