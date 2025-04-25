Смартфон появился в базе данных Geekbench, раскрывая подробности о его характеристиках

Известный отраслевой инсайдер Digital Chat Station сегодня опубликовал сообщение в Weibo, в котором рассказал о существовании нового флагмана бренда iQOO под названием iQOO Neo 10 Pro+. В посте, который, однако, уже был удален, были раскрыты основные подробности о дисплее, камерах и чипсете устройства.

Согласно утечке, iQOO Neo 10 Pro+ будет оснащен флагманской однокристальной системой Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Это мобильное устройство, имеющее номер модели V2463A, уже появилось на платформе Geekbench с указанным чипсетом. Телефон уже получил сертификацию 3C в Китае, которая показала, что он может поддерживать быструю зарядку мощностью до 120 Вт.

Ранее в сети сообщалось, что смартфон мог получить такие названия, как iQOO Neo 10S и iQOO Neo 10S Pro/Pro+. Однако пока неизвестно, станет ли iQOO Neo 10 Pro+ его окончательным названием.

Согласно утечке, iQOO Neo 10 Pro+ будет оснащен большим 6,82-дюймовым плоским 2K OLED-экраном, большой батареей (потенциально более 7000 мАч) с быстрой зарядкой на 120 Вт и процессором Snapdragon 8 Elite. Также упоминается двухчиповая платформа, возможно, включающая выделенный чип для обработки изображений.

В утечке также говорится, что грядущий Neo 10 Pro+ будет включать 16-мегапиксельную фронтальную камеру и задний модуль с 50-мегапиксельным основным датчиком и 8-мегапиксельным дополнительным объективом, вероятно, сверхширокоугольным. Ранее замеченный список из Geekbench показал, что смартфон будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и работать на ОС Android 15 из коробки.

Исторически сложилось, что iQOO выпускает два флагмана в линейке Neo на базе чипа Snapdragon и Dimensity в середине года в Китае. Однако в этом году может появиться только модель на Snapdragon. Согласно другому сообщению Digital Chat Station на Weibo, флагман на базе Dimensity 9400 Plus, как сообщается, теперь войдет в серию iQOO Z10, что предполагает появление телефона Z10 Turbo с данным чипсетом.