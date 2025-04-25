Японский сайт GDM сообщает, что MSI начала продажу своей материнской платы PRO Z890-S PZ с разъемами на задней панели

Пользователям, желающим получить высокопроизводительную и функциональную материнскую плату для разгона, данная модель будет не совсем подходящей. Серия PRO от MSI не нацелена на производительность высокого уровня, а вместо этого она предназначена для систем верхнего сегмента начального уровня. Теперь компания переводит линейку PRO в профессиональный сегмент и для рабочих станций. Материнская плата MSI PRO Z890-S PZ имеет одно явное преимущество по сравнению с предыдущими моделями - все её разъемы расположены сзади.

Конструкция с задним подключением означает перенос всех разъемов питания, разъемов для вентиляторов, портов SATA и интерфейсов на заднюю часть материнской платы. Это упрощает прокладку кабелей в системном блоке, конечно, при условии, что корпус поддерживает такую компоновку. Серия PRO обычно не славится своей красотой, но MSI утверждает, что такой подход также приводит к более спокойному внешнему виду системы.

В отличие от предыдущих материнских плат серии PRO, новая модель отличается совершенно новым дизайном с использованием серебристо-черной цветовой гаммы. Компания MSI решила закрыть все открытые области, поскольку на передней стороне разъемы ей не нужны. Плата использует схему питания 12+1+1+1 (Vcore, SA, GT, Vnnaon). Она поддерживает четыре модуля памяти DIMM со скоростью работы до 8800 МТ/с при использовании разогнанных профилей XMP.

MSI PRO Z890-S не хватает одной функции, которая есть в более дорогих сериях MPG и MEG от MSI: простого механизма извлечения графической карты, но, если плата используется в составе рабочей станции, это вряд ли будет серьезной проблемой для пользователей.

В настоящее время материнская плата доступна в Японии по цене 42 980 йен, а также в Европе примерно за 365 евро.