Кроме четырех вентиляторов новинка может похвастаться наличием дополнительного дисплея для отражения системной информации и параметров видеокарты.

На сегодняшний день в линейке Colorful находятся 34 видеокарты GeForce RTX 50. Это пока не полный список, так как компания часто выпускает различные подварианты спустя некоторое время. На этой неделе она представила новую карту RTX 5080 iGame Vulcan в белом цвете.

Компания предлагает линейки Colorfire MEOW и BattleAx для сегмента начального уровня, iGame Ultra и iGame Advanced для среднего диапазона, а iGame Vulcan/Neptune в качестве флагманской серии продуктов. Иногда Colorful также представляет серию KUDAN, предназначенной для разгона.

Модель iGame Vulcan уже доступна в черном цвете, но на официальной странице продукта не упоминается новая белая версия. Тем не менее компания поделилась фотографиями в своих социальных сетях и выставляет карту в своем официальном магазине. Стоит отметить, что у Colorful до сих пор нет официального представительства на мировых рынках, поэтому эти карты в основном ограничены азиатскими регионами, но иногда появляются в магазинах по всему миру, включая Европу, США и Россию.

Уникальность новой RTX 5080 Vulcan заключается в том, что она оснащена четырьмя вентиляторами, как и серия ASUS ROG Astral. Кроме того, карта включает встроенный цветной экран, прикрепленный с помощью магнитов. Пользователям не обязательно устанавливать экран на графический ускоритель, его также можно разместить на отдельной подставке с питанием от USB для отображения пользовательской информации или статистики работы графического процессора и системы. Экран может работать как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации.

Что касается тактовой частоты, то карта оснащена функцией двойного BIOS. На кронштейне ввода/вывода есть специальная кнопка OC, которая включает разогнанный профиль с повышением частоты до 2685 МГц. В режиме по умолчанию она работает на частоте 2617 МГц. Карта имеет размеры 360 x 149 x 71 мм без кронштейна и требует один 16-контактный кабель питания, а также блок питания мощностью не менее 1000 Вт.

Colorful iGame Vulcan RTX 5080 White OC продается по цене 1790 долларов США. Магазин Colorful также предлагает комплекты, включающие дополнительное оборудование: монитор, либо блок питания.